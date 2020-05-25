Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
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с чего всё началось

Минэкономразвития внесло в кабмин предложения о возможности уточнения компаниями МСП своего ОКВЭД

Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства РФ предложения о возможности уточнения компаниями малого и среднего бизнеса общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).
Минэкономразвития Россиивчера в 12:01

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Как разгадать код

Российская газета09:47

СМИ узнали о предложении Минэкономразвития расширить круг получателей господдержки

Газета.Ruвчера в 16:09

Минэк нашел способ расширить господдержку на 200 тыс. пострадавших фирм

РБКвчера в 09:41

Малый и средний бизнес сможет уточнить свой вид деятельности для получения поддержки

ТАССвчера в 13:31

Минэкономразвития внесло в кабмин предложения о возможности уточнения компаниями МСП своего ОКВЭД

Минэкономразвития Россиивчера в 12:01

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Коммерсантъвчера в 11:25

Власти придумали способ помочь российской экономике

Lenta.ruвчера в 13:35
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Происшествия

Суд арестовал всех троих фигурантов дела о перестрелке на юге Москвы

Чертановский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу всем троим предполагаемым участникам перестрелки на Каширском шоссе в Москве, сообщает ТАСС.
RT на русском 10:08
Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
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Экономика

МТС ухудшила прогноз результатов за 2020 год

По итогам первого квартала выручка МТС выросла на 8,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 119,6 млрд руб. Рост обусловлен "высокими операционными показателями телекоммуникационного бизнеса группы, а также вкладом выручки МТС Банка, выручкой от продаж программного обеспечения и результатами розничной сети МТС", отмечается в сообщении компании.
РБК 09:24
Политика

Путин объявил дату проведения парада Победы в Москве

RT на русском 08:05
Общество

Дочь Успенского призвала не давать литературной премии имя ее отца

Известия 05:49
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Происшествия

Полицейские на Кубани задержали отца, а его детей бросили на улице

Мужчина обвинили в нарушении режима самоизоляции и задержали, а его детей оставили на улице одних, сообщил проект «Апология протеста».
Инфо24 вчера в 12:41
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Технологии

Раскрыт способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете

Evo-rus.com вчера в 10:34
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Происшествия

В Москве задержали журналиста Илью Азара

В Москве возле здания МВД был задержан журналист "Новой газеты" Илья Азар, который участвовал в одиночном пикете в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
Московский Комсомолец 10:24
Общество

Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне

Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная.
REGNUM 09:28
Здоровье

В Саратовской области за сутки от коронавируса скончались 5 человек

В Саратовской области за сутки от коронавируса скончались еще 5 человек.
Регион 64 05:13
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Экономика

Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%

Накопительные пенсии в текущем году будут повышены на 9,13%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Коммерсантъ 06:03
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Происшествия

Суд в Волгограде арестовал заместителя прокурора города

Центральный районный суд Волгограда арестовал до 24 июля заместителя прокурора областного центра Дмитрия Ведищева, который подозревается в покушении на получение взятки.
RT на русском 09:37
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Политика

Путин швырнул ручку на совещании по борьбе с паводками и пожарами

Российский лидер Владимир Путин очень эмоционально провёл совещание по борьбе с пожарами и паводками в регионах и даже кинул ручку, которую крутил в руках, на стол.
News.ru 09:38
Хоккей

Сергей Мозякин подписал новый контракт с ХК «Металлург»

Магнитогорский хоккейный клуб "Металлург" объявил о подписании нового соглашения с нападающим Сергеем Мозякиным.
Интерфакс-Спорт 08:58
Кино

Вышел тизер финального сезона сериала «Тьма»

Потоковый сервис Netflix опубликовал тизер третьего, заключительного сезона сериала «Тьма» режиссера Барана бо Одара.
Культуромания 09:15
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Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров

Известия вчера в 14:25
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Здоровье

В Татарстане ограничения по коронавирусу могут снизить через неделю

Татарстан через неделю может рассмотреть возможность снижения ограничений по коронавирусу.
Коммерсантъ Казань 06:20
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Политика

Порошенко рассказал о картинах, фигурирующих в деле о контрабанде

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что законно приобрел картины, которые фигурируют в уголовном деле о контрабанде, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:29
10
Общество

Шувалов не подтвердил перелеты членов своей семьи во время карантина

Семья председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова не покидала Россию во время карантина, об этом 25 мая заявил сам Шувалов в интервью РБК.
ИА Красная Весна вчера в 08:08
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Общество

Водителей Подмосковья предупредили о штрафах при въезде в Москву

REGNUM 04:35
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Армия и оружие

Пентагон обвинил Москву в переброске авиации в Ливию

В документе отмечается, что российские военные самолеты, вероятно, оказывали поддержку «ЧВК Вагнера», воюющей (по данным властей Ливии и США) на стороне Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ 09:42
Происшествия

В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ

Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58
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Здоровье

Минздрав назвал число умерших от коронавируса медиков

В России скончался 101 медик с COVID-19, заявила директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава РФ Людмила Летникова, уточнив, что это данные на прошлую пятницу.
РИА Новости 08:40
38
Общество

Пробные ЕГЭ пройдут без школьников

В этом году пробные ЕГЭ для организаторов пройдут 29 и 30 июня, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минпросвещения.
Полит.ру вчера в 13:14
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Экономика

В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
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Здоровье

Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом

Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
RT на русском 09:32
Шоу-бизнес

Звезда «Содержанок» Дарья Мороз заразилась коронавирусом

Накануне стало известно, что Дарья Мороз снялась с финала "Танцы со звездами" из-за проблем со здоровьем Сама актриса еще никак не прокомментировала новости о своем заболевании.
Вокруг ТВ вчера в 07:29
80
Энергетика

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 06:09
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Происшествия

Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс 07:01
157
Общество

Власти удалят используемые при оформлении цифровых пропусков данные

Цифровые пропуска в Москве и области ввели для поездок на транспорте в начале апреля после того, как ситуация с коронавирусом ухудшилась.
Известия 04:31
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