Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
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с чего всё началось

Минэкономразвития внесло в кабмин предложения о возможности уточнения компаниями МСП своего ОКВЭД

Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства РФ предложения о возможности уточнения компаниями малого и среднего бизнеса общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).
Минэкономразвития России25 мая в 12:01

Подробнее о событии

СМИ узнали о предложении Минэкономразвития расширить круг получателей господдержки

Газета.Ru25 мая в 16:09

Малый бизнес сможет уточнить свой вид деятельности для получения поддержки

Российская газета25 мая в 14:34

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Коммерсантъ25 мая в 11:25

Малый и средний бизнес сможет уточнить свой вид деятельности для получения поддержки

ТАСС25 мая в 13:31

Минэкономразвития внесло в кабмин предложения о возможности уточнения компаниями МСП своего ОКВЭД

Минэкономразвития России25 мая в 12:01

Власти придумали способ помочь российской экономике

Lenta.ru25 мая в 13:35

Минэк нашел способ расширить господдержку на 200 тыс. пострадавших фирм

РБК25 мая в 09:41
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Общество

Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму

Симферополь, 27 мая 2020, 21:52 — REGNUM Не вводить требования тестировать на коронавирус сотрудников курортной сферы и туристов в Крыму попросил федеральные власти РФ глава региона Сергей Аксёнов, сообщается в его паблике в Facebook 27 мая.
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Шоу-бизнес

Пелагея подала на развод с хоккеистом Иваном Телегиным

В конце прошлого года стало известно, что певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин приняли решение разойтись, несмотря на маленькую дочь.
MedikForum.ru 05:23
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Интернет

Microsoft крупно обновила Skype. Что в нем нового

Новая версия с индексом 8.6, как пишет портал Neowin – это самый крупный апдейт приложения среди выходивших за последнее время. (с января 2020 г. Microsoft выпустила в общей сложности пять новых версий Skype).
CNews 05:53
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Шоу-бизнес

Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями во второй раз

Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями во второй раз Напомним, новость о том, что Александр и Анастасия снова станут родителями, появилась в СМИ в конце февраля.
Вокруг ТВ 04:26
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Политика

Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая

Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
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Космос

Рогозин обвинил Маска в желании вывести ядерное оружие в космос

Идея основателя компании "Space X" Илона Маска бомбить Марск является прикрытием, чтобы вывести ядерное оружие в космос, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Газета.Ru 16:15
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Общество

Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов

Ранее Минпросвещения сообщило, что в 2020 году 9-классники не будут сдавать ОГЭ.
Rambler News Service 12:11
Армия и оружие

Минобороны назвало виновных в подрыве военного патруля Турции в Идлибе

К подрыву автомобиля турецкого военного патруля в сирийской провинции Идлиб причастны боевики группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в России).
РБК 17:30
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Баскетбол

Исполком РФБ принял решение не определять чемпиона России

Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) принял решение не определять чемпиона России по итогам минувшего сезона, который был досрочно завершён из-за коронавируса.
RT на русском 04:53
Экономика

Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми

Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ вчера в 11:40
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Игры

Ubisoft: Assassin’s Creed Valhalla объяснит, как связаны старые и новые части франшизы

3DNews 13:11
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Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском 17:00
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Общество

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК 13:27
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Общество

Покидать родину на бизнес-джетах стали богатые граждане России

В разгар пандемии коронавируса богатые соотечественники стали спешно улетать из страны на собственных бизнес-джетах.
Live24 15:00
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Автоспорт

В Audi объяснили увольнение Абта

Команда Audi уволила своего гонщика Даниэля Абта за то, что в виртуальной гонке Формулы Е под его именем выступал профессиональный сим-рейсер Лоренц Хёрцинг.
F1news.ru 11:45
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Игры

Naughty Dog показала новый геймплей The Last of Us Part II

News.ru 16:27
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Космос

Запуск американских астронавтов отменен

Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru 16:34
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Кино

Режиссер «Грани будущего» снимет боевик с Томом Крузом в космосе

Piter.tv 07:56
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Политика

Песков рассказал, получит ли Зеленский приглашение на парад Победы

Приглашения на парад Победы, запланированный на 24 июня в Москве, будут возобновлены для лидеров стран СНГ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ФАН 08:04
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Политика

Грызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу

Представители Киева сорвали работу четырёх подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил по итогам заседания представитель России в группе Борис Грызлов.
RT на русском 14:46
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Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости вчера в 04:13
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Кино

У «Джона Уика» было другое название, но Киану Ривз сорвал планы студии

Как рассказал в интервью порталу ComicBook один из сценаристов франшизы «Джон Уик» Дерек Кольстад, изначально первый фильм о Джоне Уике должен был называться Scorn (что можно перевести как «Презрение» или «Насмешка»), но под влиянием Киану Ривза студия решила изменить своим начальным планам и вынесла в заголовок имя главного героя.
Popcornnews.ru 17:00
Культура

Обиженный на Россию актер Панин решил «покинуть это болото»

Московский Комсомолец 13:59
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Кино

Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Издательство Bubble и онлайн-кинотеатр Кинопоиск HD выбрали своеобразный способ представить фильм "Майор Гром: Чумной Доктор".
Российская газета 11:40
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Наука

Создан искусственный глаз, превосходящий по возможностям человеческий

Вести.Ru вчера в 02:19
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Космос

Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции

RT на русском 16:04
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Общество

Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу

Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
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Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Общество

Названы районы Москвы с самым высоким риском заражения коронавирусом

Определены районы Москвы с наиболее высоким риском заражения коронавирусом.
Мослента 15:38
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Как работают Яндекс.Новости?
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