Экономика
КоммерсантъРБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
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с чего всё началось
Как ожидается, это потенциально расширит список получателей господдержки более чем на 200 тыс. субъектов МСП.Минэкономразвития Россиивчера в 12:01
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СМИ узнали о предложении Минэкономразвития расширить круг получателей господдержки
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