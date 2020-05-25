Как ожидается, это потенциально расширит список получателей господдержки более чем на 200 тыс. субъектов МСП.

с чего всё началось

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).

Музыка Клип Little Big для Евровидения побил новый рекорд Клип на песню «Uno» российской группы Little Big стал новым рекордсменом Евровидения по скорости увеличения просмотров на YouTube, сообщается на сайте конкурса. 1K

Энергетика Грузия получила скидку на российский газ Грузия является транзитной страной при поставках российского газа в Армению (объем — 2,5 млрд кубометров в год). 6

Общество В Москве скончалось 73 пациента с коронавирусом В столице, как сообщает штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, скончалось 73 пациента. 189

Кино На съемках «Довода» настоящий самолет врезался в здание На съемках фильма "Довод" настоящий самолет врезался в здание и взорвался по задумке режиссера Кристофера Нолана, сообщает Cinema Blend со ссылкой на слова актера Джона Дэвида Вашингтона.

Экономика На Украине с 1 августа банкоматы станут ненужными Владельцы банковских карт на Украине с 1 августа смогут снимать наличные в магазинах, которые используют кассовые аппараты РРО.

Спорт Панарин: «В России спортивная индустрия не работает как бизнес-модель» На мой взгляд, если спорт работает как бизнес-модель и генерирует прибыль, тогда мы, как сотрудники, можем получать большие деньги.

Футбол «Ротор» и «Сочи» интересуются Джано Ананидзе Отмечается, что 27-летний Ананидзе заинтересовал сразу два клуба РПЛ – «Ротор» и «Сочи».

Экономика В России предложили вернуть пеню за просрочку оплаты ЖКУ В ходе заседания комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) депутат Госдумы Валерий Селезнев предложил отменить действие моратория на штрафы за просрочку оплаты за ЖКУ для населения с 1 июня, сообщает ТАСС. 1,4K

Энергетика «Газпром» остался без транзита через Польшу Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса. 1,9K

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин бросил ручку на стол во время совещания по борьбе с паводками и пожарами, передает РИА "Новости". 1,3K

Происшествия Коронавирус обнаружен в онкодиспансере под Воронежем Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Воронежской области сообщил, что заведующий отделением паллиативной помощи онкодиспансера в селе Стрелица Семилукского района заболел COVID-19. 3

Происшествия Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным 19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта. 654

Общество Bloomberg сообщил об экономическом спаде в Швеции Несмотря на отказ от карантина в период пандемии коронавируса, Швеция столкнулась с сильным экономическим спадом и ростом безработицы, которые могут в вылиться в мощнейший кризис, пишет Bloomberg. 1,5K

Политика Архангельская область и НАО разработают программу интеграции Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития двух регионов. 2