Как ожидается, это потенциально расширит список получателей господдержки более чем на 200 тыс. субъектов МСП.

с чего всё началось

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