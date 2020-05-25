Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
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с чего всё началось

Минэкономразвития внесло в кабмин предложения о возможности уточнения компаниями МСП своего ОКВЭД

Как ожидается, это потенциально расширит список получателей господдержки более чем на 200 тыс. субъектов МСП.
Минэкономразвития России25 мая в 12:01

Подробнее о событии

СМИ узнали о предложении Минэкономразвития расширить круг получателей господдержки

Газета.Ru25 мая в 16:09

Малый бизнес сможет уточнить свой вид деятельности для получения поддержки

Российская газета25 мая в 14:34

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Коммерсантъ25 мая в 11:25

Малый и средний бизнес сможет уточнить свой вид деятельности для получения поддержки

ТАСС25 мая в 13:31

Минэкономразвития внесло в кабмин предложения о возможности уточнения компаниями МСП своего ОКВЭД

Минэкономразвития России25 мая в 12:01

Власти придумали способ помочь российской экономике

Lenta.ru25 мая в 13:35

Минэк нашел способ расширить господдержку на 200 тыс. пострадавших фирм

РБК25 мая в 09:41
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Происшествия

В Орле произошло обрушение крыши спортзала

Орловское информбюро 06:45
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Общество

В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска

Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска.
Коммерсантъ вчера в 23:57
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Здоровье

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
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Общество

Суд прекратил дело Елены Батуриной о клевете

В клевете предпринимательницу обвинял Эренцен Манжеев - финансовый управляющий в деле о банкротстве ее брата Виктора Батурина.
Интерфакс 06:41
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Общество

ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
Известия 07:17
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
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Происшествия

В Псковской области завели дело об убийстве после пропажи ребенка

Уголовное дело об убийстве возбуждено после пропажи трехлетней девочки в Псковской области, поиски продолжаются, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 07:40
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Финансы

Россияне продолжили забирать валюту из банков в апреле

С начала 2020 года россияне забрали из банков $8,3 млрд - практически полный объем валюты, накопленной за 2019 год.
Газета.Ru 03:49
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Происшествия

Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
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Общество

Названа способствующая заражению коронавирусом погода

Lenta.ru вчера в 23:45
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Кино

Детали сюжета второй части раскрыл продюсер «Аватара»

Live24 07:36
Политика

Песков: Москва обновит приглашения на парад Победы главам СНГ

Kremlin Pool / Globallookpress Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва обновит приглашения на парад Победы главам СНГ.
РЕН ТВ 07:25
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Наука

Выявлена причина осложнений от коронавируса

Британские ученые совместно с коллегами из США нашли ген, влияющий на высокий риск заражения COVID-19 и тяжелую форму коронавируса.
Live24 02:27
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Игры

Состоялся релиз Minecraft Dungeons

Inc-news.ru вчера в 15:39
Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
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Политика

Путин обсудит с Собяниным ситуацию с коронавирусом

Сегодня днем президент РФ Владимир Путин проведет совещание с мэром Москвы в формате телеконференции.
Российская газета 07:36
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Происшествия

В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом

В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончалась беременная женщина, у которой был положительный тест на COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:33
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Авто

BMW официально представила обновленную BMW 6-Series GT

Вслед за седаном BMW 5-Series, о котором «Автоновости дня» уже рассказали, обновился и лифтбек BMW 6-Series GT.
Автоновости дня 02:04
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Общество

Рособрнадзор уточнил расписание ЕГЭ-2020

Рособрнадзор опубликовал уточненный план проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, пишет «Российская газета».
Общественное телевидение России 25 мая в 13:36
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Космос

Массу ближайшей к Земле экзопланеты точно измерили

Планетологи подтвердили, что ближайшая к Земле экзопланета – Проксимы b – существует, и точно измерили ее минимальную массу.
ТАСС Наука вчера в 10:17
Общество

В России COVID-19 заболело минимальное с 1 мая число людей

В Московской области заболели 793 человека (817 накануне). В Санкт-Петербурге выявлены 387 новых случаев заражения (363 накануне).
РБК 04:07
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Экономика

В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM вчера в 03:06
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Общество

Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет

Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 05:05
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Общество

В интернатах Миллерова и Зверева выявили вспышки коронавируса

В Ростовской области выявлены вспышки коронавирусной инфекции еще в двух лечебно-реабилитационных учреждениях — психоневрологическом интернате Зверева и социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Миллерове.
161.ru 07:21
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
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Киберспорт

Shantae и Destroy All Humans стали хедлайнерами Xbox Live Gold в июне

Игромания.ру вчера в 11:18
Армия и оружие

Шойгу рассказал о ходе разработки военными вакцины от коронавируса

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе видеоконференцсвязи с президентом страны Владимиром Путиным заявил, что к разработке вакцины против коронавирусной инфекции был подключен военный институт.
Военное дело вчера в 10:16
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Политика

Пентагон США сообщил о планах провести ядерные испытания

МонаВиста 04:27
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«Авангард» может отправить Андригетто и Бека в ВХЛ

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На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

RT на русском 02:15
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