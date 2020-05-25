Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
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с чего всё началось

Минэкономразвития внесло в кабмин предложения о возможности уточнения компаниями МСП своего ОКВЭД

Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства РФ предложения о возможности уточнения компаниями малого и среднего бизнеса общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).
Минэкономразвития Россиивчера в 12:01

Подробнее о событии

Экс-министр экономики РФ: Государство поможет предприятиям, если они доживут до этого часа

Национальная служба новостей08:29

СМИ узнали о предложении Минэкономразвития расширить круг получателей господдержки

Газета.Ruвчера в 16:09

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Коммерсантъвчера в 11:25

Власти придумали способ помочь российской экономике

Lenta.ruвчера в 13:35

Малый и средний бизнес сможет уточнить свой вид деятельности для получения поддержки

ТАССвчера в 13:31

Малый бизнес сможет уточнить свой вид деятельности для получения поддержки

Российская газетавчера в 14:34

Минэк нашел способ расширить господдержку на 200 тыс. пострадавших фирм

РБКвчера в 09:41
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Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 09:10, Ашберн
Политика

Сроки голосования по Конституции и проведению парада объявит Путин

Президент России Владимир Путин сам объявит новую дату голосования по поправкам в Конституцию и проведению парада, приуроченного годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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Путин швырнул ручку на совещании по борьбе с паводками и пожарами

Президент России проводит во вторник совещание по борьбе с паводками и пожарами.
Московский Комсомолец 08:49
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«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
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Общество

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Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
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Происшествия

Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня

Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 07:01
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Политика

Путин: Пик коронавируса в России пройден

На встрече с министром обороны в онлайн-формате Владимир Путин заявил: "Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным".
Российская газета 08:21
Политика

ВОЗ рассказала о последствиях отказа США от финансирования организации

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке Михель Яо заявил, что отказ США от финансирования ВОЗ будет иметь серьёзные последствия для стран Африканского региона.
RT на русском 07:49
Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:45
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Общество

ФАС России проверит 56 регионов из-за цен на гречку в Челябинске

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) поручила территориальным управления своего ведомства в 56 регионах провести проверку на предмет картельного сговора между торговой сетью «Магнит» (АО «Тендер») с другими сетями.
URA.Ru 07:15
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Здоровье

В России за три месяца выросла смертность трудоспособного населения

С января по март 2020 года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава Евгений Брюн.
Коммерсантъ 07:59
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Общество

Первая волна ЕГЭ пройдет без школьников

Как сообщил сегодня министр просвещения Сергей Кравцов телеканалу Россия 24, первые два дня организаторы будут учиться проводить экзамен в период соблюдения всех санитарных норм.
Педсовет вчера в 14:58
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Политика

Печерский суд Киева заочно арестовал бывшего министра обороны Украины

Киев, 26 мая 2020, 16:04 — REGNUM Печерский суд Киева вынес решение о заочном аресте бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева, сообщила 26 мая пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.
REGNUM 09:04
Общество

Минздрав назвал число умерших медиков с коронавирусом

С начала эпидемии в России умер 101 медик с коронавирусом.
Lenta.ru 08:49
Единоборства

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
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Происшествия

Полицейские зверски изнасиловали 26-летнюю украинку

Двое полицейских Кагарлыксого отделения подвергли 26-ти летнюю свидетельницу жестоким истязаниям, во время которых несколько раз изнасиловали несчастную.
Московский Комсомолец 08:43
Культура

Берлинская рапсодия: в файлах Mafia III: Definitive Edition обнаружили уровень из отменённой игры Hangar 13

Виртуальный Берлин образца 1980-х годов должен был стать местом действия теперь уже отменённого стелс-экшена Hangar 13 (студия-разработчик Mafia III) под названием Rhapsody.
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Общество

Свердловская прокуратура нашла нарушения на складе «Красное & Белое»

Прокуратура Свердловской области нашла нарушения на складе ООО «Абсолют» сети «Красное & Белое» в Екатеринбурге.
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Шоу-бизнес

Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
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Москвичам отказали в «амнистии» по штрафам за нарушение самоизоляции

Полной амнистии по штрафам, выписанным москвичам за нарушение режима самоизоляции через приложение «Социальный мониторинг», не будет, заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Lenta.ru 05:31
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Политика

В Кремле обеспокоены обстрелами в Донбассе с украинской стороны

В Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны и их интенсификацией, ситуация угрожает жизням жителей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Армия и оружие

Пролет истребителей из Венесуэлы над иранским танкером попал на видео

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Видеоблогер Руслан Усачев решил узнать, насколько действительно изменились цены в России за последние годы - для этого он использовал чек, сохранённый с первой крупной вечеринки, которую устраивал в 2007-м году.
Anews 05:53
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Арестован первый подозреваемый участник перестрелки на юге Москвы

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Армия и оружие

Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным

В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».
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Названы цены на авиабилеты летом по России

Ассоциация туроператоров назвала ожидаемые цены на авиабилеты этим летом.
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Рабочую встречу с главой Брянской области проведет Владимир Путин

Сегодня, 26 мая, президент России Владимир Путин проведёт рабочую встречу в режиме видеосвязи с брянским губернатором Александром Богомазом.
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Минздрав пояснил порядок госпитализации больных с коронавирусом

Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом в зависимости от степени тяжести.
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Борис Моисеев прокомментировал слухи о своем «плачевном состоянии»

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В Петербурге закрасили новое граффити с Бродским

Граффити с изображением Иосифа Бродского появилось напротив его музея-квартиры накануне, в день 80-летия поэта.
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