Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
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с чего всё началось

Минэкономразвития внесло в кабмин предложения о возможности уточнения компаниями МСП своего ОКВЭД

Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства РФ предложения о возможности уточнения компаниями малого и среднего бизнеса общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).
Минэкономразвития России25 мая в 12:01

Подробнее о событии

Решетников пообещал кратно увеличить охват туристической отрасли поддержкой

REGNUM06:55

Минэк нашел способ расширить господдержку на 200 тыс. пострадавших фирм

РБК25 мая в 09:41

Власти придумали способ помочь российской экономике

Lenta.ru25 мая в 13:35

Малый и средний бизнес сможет уточнить свой вид деятельности для получения поддержки

ТАСС25 мая в 13:31

Минэкономразвития внесло в кабмин предложения о возможности уточнения компаниями МСП своего ОКВЭД

Минэкономразвития России25 мая в 12:01

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Коммерсантъ25 мая в 11:25

Малый бизнес сможет уточнить свой вид деятельности для получения поддержки

Российская газета25 мая в 14:34
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Экономика

Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки

Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде.
Интерфакс 25 мая в 05:09
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Политика

Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского

Черкассы, Украина, 27 мая 2020, 11:43 — REGNUM Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко обратился в суд в связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции назвал его «бандитом».
REGNUM 04:43
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Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
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Авто

В гараже обнаружили Москвич-2140 практически без пробега

Обнаружил культовую советскую машину автоблогер Roma Urraco. Данный советский седан была выпущен в 1983 году.
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Опубликовано видео поиска пропавшей трехлетней Вари с параплана

Московский Комсомолец Псков 06:47
Общество

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Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
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Религия

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

RT на русском 02:15
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Происшествия

ФБР расследует гибель афроамериканца при задержании

В американском штате Миннесота вспыхнули уличные протесты после того, как от рук полицейских при задержании погиб афроамериканец, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 01:43
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Кино

Фото Киану Ривза в образе Росомахи появилось в Сети

Концепт-арт, на котором голливудский актер Киану Ривз изображен в роли Росомахи, разместил в интернете пользователь Пабло Руиз.
Народные новости 05:04
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Политика

Путин определил даты парада и «Бессмертного полка»

Парад Победы пройдет 24 июня, шествие — 26 июля Президент Владимир Путин определил, когда пройдут парад Победы и шествие «Бессмертного полка», перенесенные из-за пандемии коронавируса.
Орелград вчера в 08:06
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Происшествия

Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК вчера в 17:00
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Шоу-бизнес

Владислав Лисовец раздавлен подлостью людей

Известный стилист, знаток моды и телеведущий Владислав Лисовец поделился со своими подписчиками историей, которая произошла с ним недавно.
Bimru.ru 05:13
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Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
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Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
РИА Новости 03:43
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Общество

Названа способствующая заражению коронавирусом погода

Китайские ученые выяснили, что больше половины случаев коронавирусной инфекции COVID-19 произошли в местах, где температура воздуха достигала 5-15 градусов Цельсия.
Lenta.ru вчера в 23:45
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Политика

Бывший канцлер Германии назвал посла Украины карликом

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер высказался насчет санкций в период пандемии и назвал украинского посла в ФРГ карликом в своем подкасте «Повестка дня» (Die Agenda).
Lenta.ru 06:37
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Общество

В Москве изменилась пропускная система

Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
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Здоровье

Разгадана тайна города в России, где нет заболевших коронавирусом

В Саянске Иркутской области, мэр которого Олег Боровский отказался вводить ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, нет заболевших, сообщает сайт KP.RU.
Московский Комсомолец 03:28
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Происшествия

В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом

В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончалась беременная женщина, у которой был положительный тест на COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:33
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Шоу-бизнес

Пригожин выступил против Шнурова

Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
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Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
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Происшествия

В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар на старте торгов потерял по отношению к рублю 18 копеек и упал до 71,46 рубля.
Народные новости 25 мая в 03:19
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Общество

Саратовцам не стоит ждать открытия парков и скверов в ближайшие дни

Журналисты поинтересовались, как чиновница смотрит на идею снова официально разрешить саратовцам прогулки и занятия спортом на улице, открыть парки и скверы.
Четвертая Власть 06:35
Общество

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
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Транспорт

«Аэроэкспресс» с 15 июня снизит стоимость билетов

С 15 июня будет введен единый тариф «Стандарт», цена билета составит 300 руб.
Коммерсантъ 05:38
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Армия и оружие

Украинские силовики два раза за сутки нарушили режим тишины в ДНР

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Политика

Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
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Возлюбленная Жигунова прокомментировала сходство с Заворотнюк

Пользователи Сети часто пишут Ворожбит в комментариях к ее фотографиям в Instagram, как она похожа на предыдущую даму сердца Жигунова — Заворотнюк.
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