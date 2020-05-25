Экономика
КоммерсантъРБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Читать в источнике
Оценить124
с чего всё началось
Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства РФ предложения о возможности уточнения компаниями малого и среднего бизнеса общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).Минэкономразвития России25 мая в 12:01
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ узнали о предложении Минэкономразвития расширить круг получателей господдержки
Газета.Ru25 мая в 16:09
Малый бизнес сможет уточнить свой вид деятельности для получения поддержки
Российская газета25 мая в 14:34
Минэкономразвития внесло в кабмин предложения о возможности уточнения компаниями МСП своего ОКВЭД
Минэкономразвития России25 мая в 12:01
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 06:34, Ашберн
Технологии
Смартфоны не рекомендовали заряжать всю ночь
Михаил Коган уверен, что если оставлять смартфон на зарядке на всю ночь, то нагрузка на элементы питания сохранится, поэтому спецприложения могут не быть панацеей.
Российская газета 04:30
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
RT на русском 02:15
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
Шоу-бизнес
Королевой и Тарзану предложили работу на ферме
Паре даже могут предоставить общежитие Недавно муж Наташи Королевой, 50-летний Сергей Глушко, также известный под псевдонимом Тарзан, возмутился условиями жизни артистов в период пандемии.
WomanHit.ru вчера в 11:29
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии попал в больницу
Уволенный после двух скандалов бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии, передает «Медуза».
Новый Век 05:24
Экономика
Минстрой назвал ожидаемым падение ввода жилья в России в апреле
Сокращение ввода жилья в апреле-мае 2020 года было ожидаемым в условиях распространения коронавируса, но в Минстрое надеются, что по результатам всего года в целом объемы строительства жилой недвижимости в России будут не ниже 2019 года, заявил РИА Недвижимость глава ведомства Владимир Якушев.
ПРАЙМ вчера в 14:20
Путешествия
В АТОР заявили об отсутствии ясности в сроках возобновления турпоездок
«Пока ясности, кроме санаториев Краснодарского края нет», — сказала Ломидзе.
РБК 06:14
Политика
Грузия отказалась отменять запрет на полеты военных РФ у своих границ
Накануне в МИД России заявили, что разрешение на проведение мониторинговых полетов у границ Абхазии и Южной Осетии возможно лишь том случае, если Грузия будет соблюдать условия ДОН.
Известия 05:01
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости вчера в 04:13
Политика
Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России пройден
Новый Калининград По мнению специалистов, пик распространения коронавируса в России пройден, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу.
Новый Калининград.Ru вчера в 09:02
Здоровье
235 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
На 27 мая в Свердловской области у 4 425 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 03:50
Политика
Украина захотела «выбить» Россию из космических программ США
Украина может "выбить" Россию из американских космических проектов, только для этого сначала придется наладить производство ракетных двигателей, заявил глава космического агентства страны Владимир Усов в интервью изданию "Левый берег".
РИА Новости 25 мая в 15:37
Армия и оружие
США показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35
ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
РБК 03:43
Общество
Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
Здоровье
Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило 3,5 тысячи
Общее число заболевших коронавирусом в крае достигло 3 506 человек.
ЮГ Times 04:19
Наука
Коронавирус идеально адаптировался к организму человека
Команда ученых из Австралии рассказала об «идеальной адаптированности» коронавируса к человеческому организму.
Lenta.ru вчера в 20:28
Происшествия
В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек
«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
Общество
Билли Айлиш опубликовала бодипозитивный фильм о своем теле
Певица Билли Айлиш опубликовала короткий фильм "Не моя ответственность" о бодипозитивном отношении к себе.
Газета.Ru 06:24
Футбол
Сезон в Серии А возобновится 13 июня
Руководство Серии А опубликовало заявление, подтверждающее план возобновления чемпионата с 13 июня. Об этом сообщает Football Italia.
Sport24.ru вчера в 21:53
Игры
The Elder Scrolls Online пополнит библиотеку Stadia уже 16 июня
Google объявила, что The Elder Scrolls Online пополнит библиотеку Stadia уже 16 июня.
Игромания.ру 02:58
Транспорт
«Аэроэкспресс» с 15 июня снизит стоимость билетов
С 15 июня будет введен единый тариф «Стандарт», цена билета составит 300 руб.
Коммерсантъ 05:38
Авто
Когда мало внедорожника: подборка очень крутых «проходимцев» за цену стандартного офроудера
У внедорожника есть место для квадрокоптера.
НГС вчера в 21:00
Гаджеты
Новые процессоры Intel получат полностью черный комплектный кулер
Что же касается CPU Comet Lake-S с заблокированным множителем, то данные модели укомплектованы полностью черным кулером Intel.
NewInform 04:23
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.
РИА Новости вчера в 12:01
Авто
Аналитики спрогнозировали исчезновение каршеринга
Каршеринг в будущем прекратит существование как самостоятельный бизнес, он является лишь переходной бизнес-моделью.
Rambler News Service 05:50
Политика
Посол Украины в Германии назвал «пощёчиной» идею снять санкции с РФ
Берлин, 27 мая 2020, 12:25 — REGNUM Предложение отменить антироссийские санкции, обнародованное министром федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге, является «пощёчиной для украинцев», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью изданию Potsdamer Neuste Nachrichten.
REGNUM 05:25
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Армия и оружие
В Каспийске впервые пройдет парад в честь Дня Победы
РИА Новости 05:35
Здоровье
Первый специалист от Минздрава РФ прибыл в Читу
Первым специалистом, который прибыл в Забайкальский край по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, стала кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.
Zabnews.ru 02:25