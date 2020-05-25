Экономика
КоммерсантъРБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Читать в источнике
Оценить75
с чего всё началось
Минэкономразвития предлагает «предусмотреть возможность определения основного вида деятельности по коду ОКВЭД, уточненному субъектом малого и среднего предпринимательства в ЕГРЮЛ или ЕГРИП в срок до 1 июля внутри класса (подкласса), группы (подгруппы), которые включают в себя код ОКВЭД пострадавших отраслей».РБКвчера в 09:41
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ узнали о предложении Минэкономразвития расширить круг получателей господдержки
Газета.Ruвчера в 16:09
Малый бизнес сможет уточнить свой вид деятельности для получения поддержки
Российская газетавчера в 14:34
Минэкономразвития внесло в кабмин предложения о возможности уточнения компаниями МСП своего ОКВЭД
Минэкономразвития Россиивчера в 12:01
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 08:15, Ашберн
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Политика
Путин приказал провести Парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению Парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ 08:01
Здоровье
79 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Алтайском крае
По данным на 26 мая, в Алтайском крае за последние сутки зарегистрировано 79 новых случаев COVID-19.
Алтайская правда 01:35
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания вчера в 15:20
Общество
В Кремле оценили влияние пандемии коронавируса на мир
Пандемия коронавируса оказывает влияние на повседневную жизнь, отражаясь на доходах и общем уровне дискомфорта, однако такая ситуация происходит уже не в первый раз в истории человечества.
Известия 07:23
Общество
В Петербурге закрасили новое граффити с Бродским
Граффити с изображением Иосифа Бродского появилось напротив его музея-квартиры накануне, в день 80-летия поэта.
Культуромания вчера в 10:06
Шоу-бизнес
Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
Происшествия
В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ
Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58
Происшествия
Суд отказал защите историка Соколова в смягчении меры пресечения
Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение Октябрьского районного суда об аресте до 24 сентября историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве.
RT на русском 06:42
Экономика
ЦБ проверил устойчивость банков к шокам
Банк России на первом этапе провел стресс-тестирование на устойчивость к экономическим шокам 20 крупнейших банков, на которые приходится более 80% всех активов банковского сектора .
Вести.Ru 06:18
Здоровье
В России выросла смертность трудоспособного населения
В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года.
Lenta.ru 04:39
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Авто
Volkswagen объявил цены на новую Jetta в России
Российские дилеры Volkswagen начали продажи седана Jetta нового поколения.
Автостат 05:19
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Армия и оружие
СБУ обвинила уроженца России в убийстве украинских спецназовцев в Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что установила персональные данные лиц, причастных к убийству украинских спецназовцев в Луганской области в мае 2018 года.
Lenta.ru 05:07
Общество
Власти Москвы объяснили штраф за нарушение карантина женщине-инвалиду
Прикованная к постели из-за инвалидности профессор РУДН, не выходившая из дома, но получившая штраф за нарушение самоизоляции, установила приложение "Социальный мониторинг" на телефон сына, а он покинул квартиру, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости 07:35
Общество
Суд отклонил иск жительницы Петербурга против ношения перчаток и маски
Санкт-Петербургский городской суд не удовлетворил административный иск Александры Матвеевой, которая протестовала против обязательного ношения защитных масок и перчаток в общественных местах, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
РИА Новости 08:05
Общество
Первый министр энергетики России умер от коронавируса
Бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине Владимир Лопухин умер после заражения коронавирусом.
Ведомости 06:15
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Здоровье
ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина в лечении COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.
Известия вчера в 12:44
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 06:09
Здоровье
За время пандемии уровень доверия к государству упал у 61% россиян
54% участников опроса стали меньше доверять официальным СМИ и телеканалам, у 43% респондентов снизился уровень доверия к российскому здравоохранению.
РБК 07:52
Общество
Взяв чек 2007-го, блогер пошел в магазин, купил то же самое и удивился
Видеоблогер Руслан Усачев решил узнать, насколько действительно изменились цены в России за последние годы - для этого он использовал чек, сохранённый с первой крупной вечеринки, которую устраивал в 2007-м году.
Anews 05:53
Происшествия
Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня
Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 07:01
Здоровье
В Татарстане ограничения по коронавирусу могут снизить через неделю
Татарстан через неделю может рассмотреть возможность снижения ограничений по коронавирусу.
Коммерсантъ Казань 06:20
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
Единоборства
Тренера Исмаилова подозревают в организации убийства
35-летний Осия является личным тренером российского бойца MMA Магомеда Исмаилова, который в предстоящем бою должен сразиться с Александром Емельяненко.
ProstoProSport вчера в 16:45
Происшествия
Осуждённый за госизмену экс-сотрудник ГРУ Кравцов вышел на свободу
Бывший сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов, который был приговорён к лишению свободы на шесть лет за государственную измену, вышел на свободу.
RT на русском 07:15
Происшествия
Полицейские пришли с проверкой на рынок «Фуд Сити»
Полицейские приехали с проверкой на рынок «Фуд Сити», подтвердила «РИА Новости» его администрация.
Коммерсантъ 08:05