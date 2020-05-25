Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
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с чего всё началось

Минэк нашел способ расширить господдержку на 200 тыс. пострадавших фирм

Минэкономразвития предлагает «предусмотреть возможность определения основного вида деятельности по коду ОКВЭД, уточненному субъектом малого и среднего предпринимательства в ЕГРЮЛ или ЕГРИП в срок до 1 июля внутри класса (подкласса), группы (подгруппы), которые включают в себя код ОКВЭД пострадавших отраслей».
РБКвчера в 09:41

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СМИ узнали о предложении Минэкономразвития расширить круг получателей господдержки

Газета.Ruвчера в 16:09

Малый бизнес сможет уточнить свой вид деятельности для получения поддержки

Российская газетавчера в 14:34

Минэк нашел способ расширить господдержку на 200 тыс. пострадавших фирм

РБКвчера в 09:41

Малый и средний бизнес сможет уточнить свой вид деятельности для получения поддержки

ТАССвчера в 13:31

Минэкономразвития внесло в кабмин предложения о возможности уточнения компаниями МСП своего ОКВЭД

Минэкономразвития Россиивчера в 12:01

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Коммерсантъвчера в 11:25

Власти придумали способ помочь российской экономике

Lenta.ruвчера в 13:35
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Происшествия

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Происшествия

В Петербурге обрушились и повисли на доме четыре балкона

Lenta.ru 07:35
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В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года.
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Армия и оружие

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Российские дилеры Volkswagen начали продажи седана Jetta нового поколения.
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Экономика

В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

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Армия и оружие

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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что установила персональные данные лиц, причастных к убийству украинских спецназовцев в Луганской области в мае 2018 года.
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Власти Москвы объяснили штраф за нарушение карантина женщине-инвалиду

Прикованная к постели из-за инвалидности профессор РУДН, не выходившая из дома, но получившая штраф за нарушение самоизоляции, установила приложение "Социальный мониторинг" на телефон сына, а он покинул квартиру, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
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Общество

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Общество

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Ведомости 06:15
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
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Здоровье

ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина в лечении COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.
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Энергетика

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили

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Здоровье

За время пандемии уровень доверия к государству упал у 61% россиян

54% участников опроса стали меньше доверять официальным СМИ и телеканалам, у 43% респондентов снизился уровень доверия к российскому здравоохранению.
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Видеоблогер Руслан Усачев решил узнать, насколько действительно изменились цены в России за последние годы - для этого он использовал чек, сохранённый с первой крупной вечеринки, которую устраивал в 2007-м году.
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Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
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Татарстан через неделю может рассмотреть возможность снижения ограничений по коронавирусу.
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Газета.Ru вчера в 09:47
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Единоборства

Тренера Исмаилова подозревают в организации убийства

35-летний Осия является личным тренером российского бойца MMA Магомеда Исмаилова, который в предстоящем бою должен сразиться с Александром Емельяненко.
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Осуждённый за госизмену экс-сотрудник ГРУ Кравцов вышел на свободу

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Полицейские пришли с проверкой на рынок «Фуд Сити»

Полицейские приехали с проверкой на рынок «Фуд Сити», подтвердила «РИА Новости» его администрация.
Коммерсантъ 08:05
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