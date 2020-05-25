Минэкономразвития предлагает «предусмотреть возможность определения основного вида деятельности по коду ОКВЭД, уточненному субъектом малого и среднего предпринимательства в ЕГРЮЛ или ЕГРИП в срок до 1 июля внутри класса (подкласса), группы (подгруппы), которые включают в себя код ОКВЭД пострадавших отраслей».

с чего всё началось

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).

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