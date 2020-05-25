Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Читать в источнике
Комментировать78
с чего всё началось

Минэкономразвития внесло в кабмин предложения о возможности уточнения компаниями МСП своего ОКВЭД

Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства РФ предложения о возможности уточнения компаниями малого и среднего бизнеса общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).
Минэкономразвития России25 мая в 12:01

Подробнее о событии

СМИ узнали о предложении Минэкономразвития расширить круг получателей господдержки

Газета.Ru25 мая в 16:09

Малый бизнес сможет уточнить свой вид деятельности для получения поддержки

Российская газета25 мая в 14:34

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Коммерсантъ25 мая в 11:25

Малый и средний бизнес сможет уточнить свой вид деятельности для получения поддержки

ТАСС25 мая в 13:31

Минэкономразвития внесло в кабмин предложения о возможности уточнения компаниями МСП своего ОКВЭД

Минэкономразвития России25 мая в 12:01

Власти придумали способ помочь российской экономике

Lenta.ru25 мая в 13:35

Минэк нашел способ расширить господдержку на 200 тыс. пострадавших фирм

РБК25 мая в 09:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 05:05, Ашберн
Общество

Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу

Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
41
Общество

Где в Самарской области выявили новых заболевших коронавирусом 25 мая

Сегодня, 25 мая, в региональном оперативном штабе уточнили, где были найдены новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области.
Pro Город Самара 25 мая в 04:38
188
Шоу-бизнес

У Овечкина родился второй ребенок

Спортсмен выложил фото со своей женой из палаты роддома.
Lenta.ru 04:23
7
Шоу-бизнес

Внешний вид Брэда Питта стал предметом обсуждений в Сети

В соцсетях поклонники Брэда Питта выразили удивление из-за «неопрятного» вида актера.
Известия 01:04
3
Общество

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 68 человек

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 68 случаев заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 01:58
774
Общество

В России могут ввести страхование от безработицы

Москва, 27 мая 2020, 09:10 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты РФ готово рассмотреть вариант введения страхования от безработицы, сообщают 27 мая «Известия» со ссылкой на ведомство.
REGNUM 02:10
4
Авто

BMW раскрыла рестайлинговый 5-Series

Компания BMW раскрыла рестайлинговое семейство 5-Series, показав обновленные седан и универсал.
Коммерсантъ 04:58
7
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
2,2K
Общество

Роспотребнадзор отметил готовность Москвы к первому этапу отмены мер

Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что по основным показателям столица готова к первому и второму этапам снятия введённых из-за коронавируса ограничений.
RT на русском 03:57
420
Путешествия

АТОР: открытия границ России для туризма не стоит ожидать до сентября

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник попросил россиян воздержаться от поездок на отдых за рубеж, чтобы не завести оттуда коронавирус.
Интерфакс 04:22
132
Политика

Путин объявил даты проведения парада Победы и Бессмертного полка

Президент России Владимир Путин назвал дату парада Победы. Он сообщил, что мероприятие пройдет 24 июня.
IrkutskMedia вчера в 08:45
45
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
3K
Транспорт

На Украине возобновили продажу билетов на поезда внутреннего сообщения

ТАСС вчера в 15:57
1
Общество

Документы на поступление в вуз абитуриенты смогут подать с 20 июня

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что абитуриенты в этом году смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня по 17 августа.
Газета.Ru 02:38
17
Общество

В РФ за сутки выявили 8915 случаев заражения коронавирусом

Москва, 26 мая 2020, 10:44 — REGNUM За последние сутки в России выявлено 8915 случаев заражения короанвирусом.
REGNUM вчера в 03:44
167
Здоровье

В России за сутки выявлено 8338 случаев коронавирусной инфекции

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 370 680 случаев коронавирусной инфекции, 3 968 умерших и 142 208 выписанных (11 079 выписаны за последние сутки).
Интерфакс 03:39
Технологии

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
289
Экономика

Под мегапроект «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян

Инвестиции населения могут стать одним из способов финансирования газохимического проекта «Русгаздобычи» в Усть-Луге.
Smolnarod.ru 25 мая в 08:53
1,1K
Общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
711
Здоровье

Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения

Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
1,8K
Происшествия

Суд оштрафовал больницу в Екатеринбурге за нарушение санитарных норм

Центральная городская клиническая больница № 1 в Екатеринбурге оштрафована на 100 тыс. рублей за нарушение санитарных норм, в том числе использование многоразовых масок и допуск посетителей к пациентам.
ТАСС 02:59
7
Происшествия

Забайкалец ограбил пенсионерку и оставил записку с извинениями

В полицию обратилась 72-летняя пенсионерка, неизвестный выхватил из её рук сумку со смартфоном и банковскими картами.
ZAB.RU вчера в 23:08
Энергетика

«Коммерсантъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Россия может сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти по сделке ОПЕК+ до сентября этого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Ведомости вчера в 15:41
15
Шоу-бизнес

Суд арестовал имущество возлюбленной Жигунова после иска экс-мужа

Актуальные Новости вчера в 09:33
2
Армия и оружие

США показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35

ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
РБК 03:43
411
Политика

Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»

Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
Вестник Кавказа вчера в 11:02
1,4K
Гаджеты

Xiaomi прекратит производство 4G-смартфонов к концу 2020 года

По словам Лэй Цзюня, к концу этого года Xiaomi прекратит производство смартфонов 4G для своей страны.
ITZine.ru 02:33
1
Космос

Системы Crew Dragon готовы к историческому пилотируемому полету

Тестовые образцы взрывались на старте, выходила из строя электроника и системы эвакуации космонавтов, но в прошлом году SpaceX удалось создать образец, автоматически пристыковавшийся к Международной космической станции.
НТВ 03:08
11
Общество

Нижним бельем разрешили торговать в Саратовской области

Как стало известно информационно-новостному порталу Evo-RUS.com, в регионе разрешено продавать нижнее белье, чулочно-носочную продукцию, ортопедическую обувь, детскую одежду и обувь, галантерею, головные уборы.
Evo-rus.com 02:35
43
Общество

IKEA объяснила разницу цен в России и на Украине

Шведская компания IKEA, продающая мебель и товары для дома, объяснила, почему цены в украинских магазинах сети выше, чем в российских.
Газета.Ru 01:46
120
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное