Экономика
КоммерсантъРБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
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с чего всё началось
Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства РФ предложения о возможности уточнения компаниями малого и среднего бизнеса общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).Минэкономразвития России25 мая в 12:01
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СМИ узнали о предложении Минэкономразвития расширить круг получателей господдержки
Газета.Ru25 мая в 16:09
Минэкономразвития внесло в кабмин предложения о возможности уточнения компаниями МСП своего ОКВЭД
Минэкономразвития России25 мая в 12:01
Малый бизнес сможет уточнить свой вид деятельности для получения поддержки
Российская газета25 мая в 14:34
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