Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
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СМИ узнали о предложении Минэкономразвития расширить круг получателей господдержки

Газета.Ruвчера в 16:09

Минэк нашел способ расширить господдержку на 200 тыс. пострадавших фирм

РБКвчера в 09:41

Власти придумали способ помочь российской экономике

Lenta.ruвчера в 13:35

Малый и средний бизнес сможет уточнить свой вид деятельности для получения поддержки

ТАССвчера в 13:31

Минэкономразвития внесло в кабмин предложения о возможности уточнения компаниями МСП своего ОКВЭД

Минэкономразвития Россиивчера в 12:01

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Коммерсантъвчера в 11:25

Малый бизнес сможет уточнить свой вид деятельности для получения поддержки

Российская газетавчера в 14:34
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В Минобороны рассказали о жесткой посадке Ми-8 на Чукотке

РИА Новости 00:02
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Общество

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Epic Games повесила на датамайнера задолженность в 2 млрд V‑Bucks — это 1 млрд рублей

Компания Epic Games сделала счет датамайнера Lucas7yoshi Fortnite отрицательным.
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Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

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РИА Новости 24 мая в 20:04
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Народ Украины - "паскудный и орусевший", заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, ранее уже привлекавший внимание СМИ своими грубыми высказываниями в адрес русских и России.
Газета.Ru 04:26
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Общество

Глава СПЧ предложил отменить штрафы от приложения «Социальный мониторинг»

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РБК вчера в 21:50
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Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Японии единственное условие продолжения переговоров по Курильским островам: Токио должен признать итоги Второй мировой войны.
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Общество

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Ростов-на-Дону, 26 мая 2020, 11:00 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 203 случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:00
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Происшествия

В Самарской области горят частные жилые дома

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Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
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В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом

«За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлены в Барнауле и ещё по одному — в Новоалтайске и в Первомайском районе.
REGNUM 24 мая в 02:21
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Футбол

Новым президентом ФК «Торпедо» станет Денис Маслов

Владелец московского футбольного клуба «Торпедо» Роман Авдеев сообщил, что бывший исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов станет новым президентом клуба.
RT на русском 04:25
Общество

Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ

Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости вчера в 11:50
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Шоу-бизнес

Шнуров обозвал Пригожина матерным словом

Газета.Ru 04:09
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Экономика

Глава Минэкономразвития поддержал отказ раздавать россиянам деньги ФНБ

Министр экономического развития Максим Решетников назвал правильным решение не выделять россиянам материальную поддержку из Фонда национального благосостояния.
Московский Комсомолец вчера в 13:59
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Общество

«Вектор» планирует испытания вакцины против коронавируса в конце июня

Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора планирует приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса в конце июня.
Коммерсантъ вчера в 20:50
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Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
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Экономика

Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Минэнерго предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
РИА Новости вчера в 22:35
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Общество

Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия

Ранее в мае заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что власти примут решение по поводу салонов красоты, парикмахерских и других предприятий сферы услуг исходя из развития ситуации с коронавирусом, которая сложится после возобновления работы МФЦ.
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Экономика

Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей

В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
Evo-rus.com вчера в 14:46
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Происшествия

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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Экономика

Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей

Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
BFM.ru 24 мая в 02:19
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ГАЗ-3103. Очень красивая «Волга», которая в серию так и не пошла

Новое поколение снятой с производства ГАЗ-3105 завод впервые представил в далёком 1998 году.
Российская газета 01:30
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Общество

Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись

Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ вчера в 18:24
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Армия и оружие

Экс-депутат Рады предложил захватить Кубань, уничтожив Украину

Кривецкий предложил разговаривать с Россией с позиции силы, даже если придется «взорвать» Украину.
ФАН вчера в 13:52
Общество

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 65 человек

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 65 человек.
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Ругательства снижают чувствительность и помогают пережить боль

Специалисты считают, что брань помогает людям выбросить энергию и этим значительно ослабить боль.
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Общество

Глава Минстроя Якушев вышел на работу после коронавируса

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев вышел на работу после лечения от коронавирусной инфекции, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя.
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Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным

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Три человека стали жертвами урагана в Свердловской области

По меньшей мере 3 человека погибли в результате урагана в Екатеринбурге и Свердловской области.
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