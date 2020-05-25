Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
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СМИ узнали о предложении Минэкономразвития расширить круг получателей господдержки

Газета.Ruвчера в 16:09

Минэкономразвития внесло в кабмин предложения о возможности уточнения компаниями МСП своего ОКВЭД

Минэкономразвития Россиивчера в 12:01

Власти придумали способ помочь российской экономике

Lenta.ruвчера в 13:35

Малый и средний бизнес сможет уточнить свой вид деятельности для получения поддержки

ТАССвчера в 13:31

Малый бизнес сможет уточнить свой вид деятельности для получения поддержки

Российская газетавчера в 14:34

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Коммерсантъвчера в 11:25

Минэк нашел способ расширить господдержку на 200 тыс. пострадавших фирм

РБКвчера в 09:41
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В Японии заявили об опасности медицинских масок для маленьких детей

Ассоциация педиатров Японии предупредила родителей об опасности ношения медицинских масок детьми младше двух лет.
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