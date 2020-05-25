Экономика
КоммерсантъРБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Читать в источнике
Оценить67
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ узнали о предложении Минэкономразвития расширить круг получателей господдержки
Газета.Ruвчера в 16:09
Минэкономразвития внесло в кабмин предложения о возможности уточнения компаниями МСП своего ОКВЭД
Минэкономразвития Россиивчера в 12:01
Малый бизнес сможет уточнить свой вид деятельности для получения поддержки
Российская газетавчера в 14:34
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Происшествия
В Адыгее завели дело после вспышки COVID-19 на похоронах
В Республике Адыгея следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Садовского сельского поселения Красногвардейского района, где за последнее время установлено 190 случаев короновируса.
Российская газета 04:08
Энергетика
Транзит российского газа через Польшу в Германию остановлен
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Белоруссию и Польшу в Германию полностью остановлен, передаёт ТАСС со ссылкой на операторов европейских газопроводов.
RT на русском 05:04
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
Общество
Глава Минстроя Якушев вышел на работу после коронавируса
Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев вышел на работу после лечения от коронавирусной инфекции, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя.
РИА Новости 04:14
Авто
ГАЗ запатентовал новую «ГАЗель NN»
Российская автомобильная компания «Группа ГАЗ» готовится к выпуску новой модели микроавтобуса «Газель» следующего поколения, сообщает информационное издание «Российская газета».
NewInform вчера в 12:11
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 03:25
Происшествия
Число жертв непогоды в Свердловской области увеличилось до трёх
Число погибших при шквалистом ветре в Свердловской области увеличилось до трёх.
RT на русском вчера в 12:26
Здоровье
В Японии заявили об опасности медицинских масок для маленьких детей
Ассоциация педиатров Японии предупредила родителей об опасности ношения медицинских масок детьми младше двух лет.
Известия 01:44
Политика
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Народ Украины - "паскудный и орусевший", заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, ранее уже привлекавший внимание СМИ своими грубыми высказываниями в адрес русских и России.
Газета.Ru 04:26
Происшествия
Названа причина крупного пожара в поселке под Самарой
Причиной пожара в поселке Яицкое, где загорелись 11 частных домов, стала неисправная проводка и загоревшийся от нее подвесной потолок в одном из домов.
Российская газета 03:50
Гаджеты
Представлены смартфоны Redmi 10X, Redmi 10X Pro и Redmi 10X 4G
В Китае состоялась презентация двух новых смартфонов Redmi 10X и Redmi 10X Pro.
MobiDevices 04:45
Политика
Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования
Дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, рассказала в интервью "Российской газете" председатель ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости вчера в 01:52
Наука
Геологи поручили беспилотникам следить за опасными вулканами
Faktom вчера в 08:13
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Кино
Вышел трейлер сериала «Личная жизнь»
Культуромания 24 мая в 11:34
Общество
Обвиняемый в убийстве «крабовый король» написал письмо главе СК
Основатель крупных добытчиков краба — компаний «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон» — Олег Кан написал письмо председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, рассказал сам Кан в интервью «Ведомостям».
Forbes 02:54
Шоу-бизнес
Медведева вошла в топ-5 мировых знаменитостей, использовавших образ Сейлор Мун
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева вошла в топ-5 мировых знаменитостей, использовавших образ Сейлор Мун.
Sports.ru 04:01
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 03:26
Происшествия
Калининградская таможня задержала 38 тонн контрафактного алкоголя
Российская газета 04:22
Общество
За сутки в России выявлено 8915 новых случаев коронавируса
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8915, до 362 342, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:37
Политика
Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
РИА Новости вчера в 07:04
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Происшествия
В Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне
Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 09:35 — REGNUM В Кронштадте неизвестные лица жарили шашлыки на Вечном огне над Братской могилой рабочих и матросов.
REGNUM 02:35
Армия и оружие
В Китае обеспокоены гиперзвуковыми ракетами РФ в Сибири
Рамблер вчера в 03:52
Шоу-бизнес
Пригожин пообещал Шнурову мужской разговор из-за бедных артистов
URA.Ru вчера в 19:10
Происшествия
В Оренбуржье нашли тело пропавшего на реке трехлетнего ребенка
В Оренбургской области спасатели обнаружили тело трехлетнего ребенка, который вместе с отцом и старшими детьми пошел на рыбалку и пропал, передает РИА Новости со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ОренСпас».
Аргументы и Факты 02:56
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз заразилась коронавирусом
Дни24 вчера в 07:24