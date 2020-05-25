Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
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Власти придумали способ помочь российской экономике

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С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
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Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
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С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа внутренних туристических объектов.
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В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
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Вандал осквернил обелиск в честь Победы в ВОВ в Подмосковье

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В Мурманской области нашли тело пропавшей четырёхлетней девочки

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В Донбассе с июня КПП перейдут на летний режим работы

С 1 июня в Донбассе контрольно-пропускные пункты переходят на летний график работы: с 6.00 до 20.00 мск.
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В беспроводных наушниках Apple AirPods могут появиться датчики освещенности

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