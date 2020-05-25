Экономика
КоммерсантъРБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
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Минэконом: саратовский бизнес уже может получить поддержку по основному доходу
СаратовБизнесКонсалтинг02:27
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Происшествия
В Волгограде задержали зампрокурора
Заместителя прокурора Волгограда задержали по подозрению в покушении на получение взятки в значительном размере, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 08:26
Экономика
В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России
Введенный правительством запрет на ввоз топлива из-за рубежа вызовет увеличение цен на бензин, однако они бы росли в любом случае, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.
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Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Происшествия
Два человека пали жертвами урагана на Урале
Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
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Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ
Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости 11:50
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения.
Газета.Ru 13:45
Хоккей
Гатиятулин сформировал тренерский штаб «Трактора»
Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин сформировал тренерский штаб команды на предстоящий сезон КХЛ, сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.
РИА Новости 08:22
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Экономика
Киеву придется выполнить ряд условий, чтобы получить подачку от МВФ
Международный валютный фонд поставил Украине новые условия для получения второго и последующих траншей.
Новостной фронт 04:30
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Футбол
Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2»
Российская газета 13:38
Общество
В Петербурге детские лагеря могут открыть раньше 1 июля
Детские оздоровительные лагеря в Петербурге могут открыть раньше обозначенного срока 1 июля.
Петербургский дневник 11:47
Происшествия
Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование
Сосновборский районный суд Пензенской области приговорил бывшего главу регионального минздрава Владимира Стручкова к реальному сроку наказания.
Российская газета 08:22
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Общество
В России с 1 июня начнут снимать ограничения с туризма
С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа внутренних туристических объектов.
BFM.ru 10:34
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Происшествия
Вандал осквернил обелиск в честь Победы в ВОВ в Подмосковье
Злоумышленник разгромил мемориал, посвященный памяти солдатам, павшим в годы Великой Отечественной войны.
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Происшествия
В Мурманской области нашли тело пропавшей четырёхлетней девочки
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Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
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В Донбассе с июня КПП перейдут на летний режим работы
С 1 июня в Донбассе контрольно-пропускные пункты переходят на летний график работы: с 6.00 до 20.00 мск.
МонаВиста 13:39
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Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости 02:19
Гаджеты
В беспроводных наушниках Apple AirPods могут появиться датчики освещенности
Как пишет известный ресурс DigiTimes, в беспроводных наушниках Apple AirPods могут появиться датчики освещенности, выпуском которых займется тайваньская фирма ASE technology.
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Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2
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Дизайнер создал 3D-копию Аквамена и Симпсонов
Турецкий дизайнер и блогер Хоссейн Диба создал 3D-визуализацию американского актёра Джейсона Момоа в образе Аквамена.
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Футбол
Месси признан лучшим игроком в истории финалов Лиги чемпионов в XXI веке
Топ возглавил нападающий «Барселоны» Лионель Месси, лучшим выступление которого был отмечен финал лучшего футбольного турнира Европы сезона-2010/11, в котором «Барселона» выиграла «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1. Аргентинец забил решающий второй гол «Барсы» на 54-й минуте.
Metaratings 13:44