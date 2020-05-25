Экономика
КоммерсантъРБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Читать в источнике
Оценить55
с чего всё началось
Минэкономразвития предлагает «предусмотреть возможность определения основного вида деятельности по коду ОКВЭД, уточненному субъектом малого и среднего предпринимательства в ЕГРЮЛ или ЕГРИП в срок до 1 июля внутри класса (подкласса), группы (подгруппы), которые включают в себя код ОКВЭД пострадавших отраслей».РБКвчера в 09:41
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ узнали о предложении Минэкономразвития расширить круг получателей господдержки
Газета.Ruвчера в 16:09
Малый бизнес сможет уточнить свой вид деятельности для получения поддержки
Российская газетавчера в 14:34
Минэкономразвития внесло в кабмин предложения о возможности уточнения компаниями МСП своего ОКВЭД
Минэкономразвития Россиивчера в 12:01
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 01:31, Ашберн
Гаджеты
Sony назвала цену и дату продаж нового Xperia 1 II
Экономика сегодня вчера в 08:38
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
Общество
О выплате 10 тысяч рублей с 1 июня напомнил россиянам ПФР
В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что на каждого ребёнка предусмотрено по 10 тыс. рублей.
Цензуры.Нет вчера в 09:00
Общество
Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ
Рособрнадзор объявил остальные даты проведения ЕГЭ: 6 и 7 июля — по русскому языку; 10 июля — по профильной математике; 13 июля — по физике и истории; 16 июля — по химии и обществознанию; 20 июля — по биологии, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам; 22 и 23 июля — устная часть по иностранным языкам.
РБК вчера в 14:17
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала "Евровидения", передает официальный сайт конкурса.
Ревизор.ру 23 мая в 06:43
Кино
Специалисты по спецэффектам оценили российские фильмы. Они сравнили «Защитников» с индийским кино
YouTube-канал Corridor Crew, посвященный визуальным эффектам в кино, выпустил видео с разбором графики в российских блокбастерах.
КиноПоиск вчера в 05:02
Общество
В Ярославле начался прием заявлений на выплаты детям с 3 до 7 лет
В Ярославле стартовал приём заявлений на ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет включительно.
Городской телеканал вчера в 13:23
Армия и оружие
Названы сроки испытаний первого носителя беспилотников «Посейдон»
Ожидается, что первый штатный носитель "Посейдонов" – АПЛ проекта 098531 "Хабаровск" будет спущен на воду в ближайшие месяцы, а испытания будут продолжаться по меньшей мере два года.
Вести.Ru вчера в 22:46
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 мая
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 353,4 тыс. (8946 за сутки).
РБК 01:08
Общество
Куйвашев подписал указ о продлении ограничений в регионе до 1 июня
В понедельник, 25 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничений, введенных в регионе в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Kursk.com вчера в 13:35
Наука
На Земле нашли возможное местоположение Эдемского сада
Специалисты по археологии сообщают, что, возможно, нашли местоположение библейского Эдемского сада.
ToDay News Ufa вчера в 13:27
Гаджеты
В новых наушниках Apple AirPods появятся датчики освещенности
Новые датчики в AirPods должны появится в ближайшие пару лет.
Astera вчера в 14:50
Общество
Песков сообщил о своей выписке из больницы
RT на русском вчера в 10:45
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении шести минометов украинских силовиков
РЕН ТВ вчера в 07:13
Армия и оружие
В Китае обеспокоены гиперзвуковыми ракетами РФ в Сибири
Рамблер вчера в 03:52
Общество
Энергетики ликвидируют последствия урагана в Свердловской области
В Свердловской области в результате урагана без электроснабжения остается порядка 16 тыс. человек, которые запитаны от электросетевой инфраструктуры филиала Свердловэнерго .
Znak.com вчера в 10:10
Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
Коммерсантъ вчера в 23:52
Общество
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
Путешествия
В Краснодарском крае с 1 июня заработает 21 санаторий
С 1 июня в Краснодарском крае заработает 21 санаторий.
Inc-news.ru 24 мая в 15:19
Космос
Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon
Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая.
ТАСС вчера в 05:51
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Известия вчера в 14:25
Политика
Глава украинского космического агентства рассказал об указаниях от США
Усов возглавил космическое агентство в декабре 2019 года. До этого он занимался бизнесом в сфере IT.
Известия вчера в 13:22
Шоу-бизнес
Коронавирус обнаружен у актрисы Дарьи Мороз
У известной российской актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус, сообщает агентство ФАН.
МИР 24 вчера в 09:21
Авто
У компактвэна Fiat 500L не будет преемника
Популярность пятидверного минивэна Fiat 500L на европейском рынке стала неуклонно снижаться, в силу этих, и ряда других обстоятельств, руководство компании допускает, что у этой модели не будет продолжения.
Car.ru вчера в 14:07
Общество
Жителей средней полосы России и Сибири предупредили о летних ураганах
Летом текущего года возможно увеличения числа ураганов и смерчей в средней полосе России и в регионах Сибири, предупреждают эксперты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Газета.Ru вчера в 17:00
Кино
Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик»
В ТОП попали как старые, так и современные фильмы. Издание Vtomske.ru составило рейтинг лучших боевиков для просмотра в период самоизоляции.
Piter.tv 23 мая в 10:48
Общество
Писатель из Болгарии обвинил РФ в «попытке присвоить» кириллицу
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в Болгарии раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что славянская письменность пришла «с македонской земли».
REGNUM вчера в 23:56
Общество
Компании обяжут компенсировать расходы сотрудников на удаленке
На удаленной работе сотруднику стоит возмещать дополнительные расходы, например на электроэнергию, интернет, телефонную связь, компьютерные программы.
Известия 24 мая в 12:00
Происшествия
Перестрелку на юге Москвы устроили приезжие из Оренбурга
Задержанные после перестрелки на автостоянке на Каширском шоссе в Москве оказались приезжими из Оренбурга.
Вести.Ru 24 мая в 14:40
Экономика
Россияне на самоизоляции стали чаще инвестировать в ценные бумаги
Доля россиян, которые инвестируют в ценные бумаги, увеличилась с начала кризиса и самоизоляции, но большинство не предпринимали никаких действий для спасения своих сбережений от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 01:15