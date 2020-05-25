Минэкономразвития предложило предоставить возможность российским компаниям до 1 июля уточнить код основного вида деятельности, чтобы получить право на поддержку от государства во время кризиса.

с чего всё началось

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).

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