Экономика
КоммерсантъРБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
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с чего всё началось
Минэкономразвития предложило предоставить возможность российским компаниям до 1 июля уточнить код основного вида деятельности, чтобы получить право на поддержку от государства во время кризиса.РБК09:41
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Минэкономразвития внесло в кабмин предложения о возможности уточнения компаниями МСП своего ОКВЭД
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