Экономика
КоммерсантъРБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
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Минэкономразвития предлагает «предусмотреть возможность определения основного вида деятельности по коду ОКВЭД, уточненному субъектом малого и среднего предпринимательства в ЕГРЮЛ или ЕГРИП в срок до 1 июля внутри класса (подкласса), группы (подгруппы), которые включают в себя код ОКВЭД пострадавших отраслей».РБК09:41
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Минэкономразвития внесло в кабмин предложения о возможности уточнения компаниями МСП своего ОКВЭД
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