Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРБК: Минэкономики предложило расширить количество экспортеров СПГ

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Заместитель экономического развития Вадим Живулин предложил увеличить число экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) с помощью Арктики, внеся изменения в закон «Об экспорте газа».
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РБК: Минэкономики предложило расширить количество экспортеров СПГ

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