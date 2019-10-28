Экономика
КоммерсантъРБК: Минэкономики предложило расширить количество экспортеров СПГ
Заместитель экономического развития Вадим Живулин предложил увеличить число экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) с помощью Арктики, внеся изменения в закон «Об экспорте газа».
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Происшествия
Против замначальника Куйбышевской железной дороги завели дело о взятке
В отношении подозреваемых СК возбудил уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере) в зависимости от участия каждого.
РБК 12:25
Здоровье
В Калуге зарегистрировали первые случаи гриппа
На прошлой неделе в Калужской области зарегистрировано 5108 случаев ОРВИ и это на 11,5% меньше, чем на неделе ранее.
Pressa40 06:18
Политика
Консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа продлились 80 минут
Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту российского газа завершились за 80 минут, что в два раза дольше предыдущей встречи сторон, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.
РБК 12:44
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Футбол
Футболисты «Спартака» обыграли «Локомотив» со счётом 3:0
Говорит Москва вчера в 11:35
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС 10:10
Политика
Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.
Газета.Ru 03:53
Армия и оружие
Две подлодки проекта 636.3 «Уфа» и «Магадан» заложат 1 ноября
Две дизель-электрические подлодки проекта 636.3 "Уфа" и "Магадан" будут одновременно заложены на "Адмиралтейских верфях" 1 ноября.
ТАСС 09:59
Политика
«Альтернатива для Германии» удвоила результат на выборах в Тюрингии
Российская газета вчера в 20:54
Кино
Премьера «Ведьмака» от Netflix в Лондоне состоится 16 декабря
Организаторы MCM Comic Con разместили на площадке мероприятия афишу, согласно которой 16 декабря в Лондоне пройдет премьерный показ сериала «Ведьмак» от Netflix.
CyberSport.ru вчера в 09:49
Политика
В Башкирии определена структура правительства республики
По сообщению пресс-службы, глава Башкирии Радий Хабиров возглавит правительство республики.
REGNUM 01:53
Происшествия
Начальника полиции подмосковного Ступина задержали за взятку
Главу полиции подмосковного Ступино задержали по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей.
Газета.Ru 12:15
Технологии
Сбербанк запустил приложение для бронирования столиков в ресторанах
Сбербанк совместно с компанией FoodPlex запустил мобильное приложение для похода в рестораны SberFood.
Коммерсантъ 00:43
Происшествия
Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен
Сообщение о пожаре по адресу Волоколамское шоссе 69 ("Открытие Арена" / стадион "Спартака") поступило спасателям в 17.07, происходило загорание сухой травы на площади 150 погонных метров.
РИА Новости 11:33
Экономика
Медведев подписал стратегию развития судостроения до 2035 года
"В стратегии определяются составляющие этого процесса: инновационное обновление отрасли, максимальная локализация производства в России", - коротко обрисовал Медведев прописанные в ней задачи.
Российская газета 10:26
Путешествия
Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях
С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Российская газета 10:39
Шоу-бизнес
Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте
Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Наша версия вчера в 08:47
Происшествия
Экс-премьер Дагестана осужден за растрату на шесть с половиной лет
Врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов получил шесть с половиной лет лишения свободы за растрату свыше 40 миллионов рублей.
Российская газета 07:05
Гаджеты
Apple выпустила AirPods Pro c шумоподавлением
Дополнительные функции Apple AirPods Pro: Специальный тест помогает гарантировать наилучшее звучание AirPods Pro — для этого проверяется, плотно ли сидят наушники и правильного ли размера выбраны вкладыши.
ITZine.ru 12:46
Кино
Хоакину Фениксу исполняется 45 лет
В этом году американский актер Хоакин Феникс стал едва ли не самой обсуждаемой персоной в мире кинематографа.
Российская газета 08:31
Общество
Охранники оказались самыми закредитованными работниками в РФ
Больше всего кредитов среди работающих россиян имеют охранники, медики и социальные работники.
Газета.Ru 10:53
Шоу-бизнес
Любовь Успенская рассказала, что не носит нижнее бельё
Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.
Discover24 04:53
Армия и оружие
Лукашенко рассказал о реакции Белоруссии на американские танки в Литве
На прошлой неделе президент Белоруссии поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение танков армии США в непосредственной близости у границы государства.
Известия 06:47
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин
Известный врач и телеведущий рассказал о побочных эффектах популярного лекарства и объяснил, кому лучше не принимать этот препарат.
Волгоградская правда вчера в 05:38
Фигурное катание
Трусова выложила уникальное видео четверного прыжка с Ханю
Российская фигуристка Александра Трусова на разминке прыгнула параллельный четверной тулуп вместе с олимпийским чемпионом из Японии Юдзуру Ханю.
Газета.Ru 00:25
Политика
МИД РФ констатировал провал политики изоляции России странами Запада
Количество стран — участниц российско-африканского саммита свидетельствует о полном провале политики изоляции России со стороны Запада.
ФАН 09:25