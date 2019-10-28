Экономика
Газета.RuМинэкономразвития отказалось от предложенного Чубайсом налога
Минэкономразвития отказалось принимать новый налог, предложенный главой "Роснано" Анатолием Чубайсом. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Чубайс предложил ввести так называемый углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников "снижать выбросы".
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с чего всё началось
Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.РБКвчера в 17:00
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