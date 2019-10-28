Экономика

Газета.RuГазета.RuМинэкономразвития отказалось от предложенного Чубайсом налога

Минэкономразвития отказалось принимать новый налог, предложенный главой "Роснано" Анатолием Чубайсом. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Чубайс предложил ввести так называемый углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников "снижать выбросы".
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Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
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Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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