Экономика
ВедомостиМинэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
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с чего всё началось
Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.РБКвчера в 17:00
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Армия и оружие
В Кремле оценили данные о ликвидации лидера ИГ
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о ликвидации главаря террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Общество
В Киеве произошла драка на суде по переименованию проспекта Бандеры
В киевском суде произошла драка между противниками и сторонниками переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Футбол
Сочинский арбитр Кукуян рассудит «Спартак» и «Ростов» в Кубке России
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/8 финала Олимп-Кубка России.
Авто
Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России
Всего же зарегистрировано более 10 млн. кроссоверов и внедорожников. Это 23% от общего парка легковушек.
Наука
Человеческий волос может стать биомаркером для шизофрении
Ученые предполагают, что избыточное производство сероводорода инициирует эпигенетические изменения ДНК, что приводит к индуцированной шизофрении.
Космос
Новая миссия НАСА к Европе может обнаружить следы внеземной жизни
Политика
Путин проведёт переговоры с президентом Кубы 29 октября
Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом 29 октября, сообщается на сайте Кремля.
Общество
Две трети москвичей назвали столицу безопасным городом
«Должен сказать, что несколько лет назад количество москвичей, которые считали наш город безопасным, составляло более трети», — отметил градоначальник.
Политика
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Донбасс
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле «с большим вниманием» следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, передает корреспондент РБК.
Политика
Скворцова ответила на вопрос о возможности эвтаназии в России
Авто
Появилось шпионское видео с новым Mercedes-Benz S-Class
В сети появилось шпионское видео с новым поколением Mercedes-Benz S-Class.
Футбол
Юношеская сборная России проиграла Румынии в матче отбора к Евро-2020
Политика
Украинские националисты опровергли вывоз их оружия из Золотого
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа из России в ЕС через Украину
"В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия-ЕС-Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Происшествия
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Шоу-бизнес
Годовалый внук Екатерины Стриженовой рассмешил поклонников танцем в костюме авокадо
Внук телеведущей выбрал для такого мероприятия забавный костюм — авокадо.
Политика
Путин увеличил штат прокуратуры
Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
Политика
В полиции заявили, что националистов не будут выселять из Золотого
Заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян заявил изданию "Левый берег", что представителей "Национального корпуса" не собираются выгонять из поселка Золотое.
Политика
«Альтернатива для Германии» удвоила результат на выборах в Тюрингии
Экономика
Медведев: экспорт российских судов должен увеличиться в 10 раз
"Общий объем выпуска продукции гражданского судостроения должен увеличиться почти в семь раз", - указал Медведев.
Наука
Нейросеть на порядки ускорила решение задачи трех тел
Существует решение задачи трех тел в общем случае, найденное финским ученым Карлом Зундманом, но оно малоприменимо на практике, так как выражается в виде ряда с очень медленной сходимостью.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Общество
В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию
Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России.