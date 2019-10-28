Экономика
ТАССРБК: Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития РФ исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов положения, предложенные главой "Роснано" Анатолием Чубайсом и касающиеся углеродного налога.
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Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.РБК27 октября в 17:00
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Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог, пишут СМИ
РИА Новости27 октября в 20:40
Власти отказались вводить «налог Чубайса», из-за которого могли вырасти тарифы ЖКХ
URA.Ru27 октября в 18:02
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