Экономика

ТАССТАССРБК: Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития РФ исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов положения, предложенные главой "Роснано" Анатолием Чубайсом и касающиеся углеродного налога.
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Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК27 октября в 17:00

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«Серого кардинала выбили из седла»: «Налог Чубайса» не прошёл, но растущие аппетиты чиновников могут привести к новым поборам - Пронько

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Lenta.ru27 октября в 17:51

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РИА Новости27 октября в 20:40

Власти отказались вводить «налог Чубайса», из-за которого могли вырасти тарифы ЖКХ

URA.Ru27 октября в 18:02

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 00:56
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Экономика

Медведев поручил дать возможность банкам узнавать доходы заемщиков

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Погибли водитель такси и его пассажир. Анализ мочи обвиняемого показал, что он не был под действием наркотиков.
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«Джокер» снова лидирует в домашнем прокате

По предварительным данным воскресенья, за прошедший уикенд «Джокер» заработал в США 18,9 миллиона долларов и снова стал лидером домашнего проката.
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«Офицеры России» выступили против петиции в поддержку Шамсутдинова

Руководитель общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой предложил заблокировать петицию, созданную в поддержку военного Рамиля Шамсутдинова, который застрелил своего сослуживца Романа Ковалёва.
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Действия правительства Якутии в ситуации со страховой компанией «Стерх» продиктованы законом и правильны.
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Зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов выразил озабоченность России слишком большой группировкой космических спутников, принадлежащих США.
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Люди с психическими расстройствами умирают раньше других

Люди, страдающие различными психическими расстройствами живут намного меньше других и умирают, соответственно значительно раньше, заявили научные сотрудники из европейского Орхусского университета.
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Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до газовой войны, так как Киев в данном случае ждёт поражение.
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В конгрессе США впервые проголосуют по резолюции об импичменте Трампа

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Результаты исследования, которое было проведено с участием 700 человек в ирландском Университете Квинс в Белфасте, показали, что люди с нарциссическими чертами ментально более устойчивы.
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«Барселона» разгромила «Вальядолид», у Месси дубль и юбилейный гол

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Дочь Заворотнюк выложила свежее фото

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Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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