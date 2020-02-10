Минфин предложил перевести в рубли расчеты для гражданской авиации, в том числе и в рамках выплат по лизингу самолетов. С таким предложением министерство обратилось в правительство в октябре 2019-го, рассказали РБК федеральный чиновник и источник в одном из профильных ведомств.

с чего всё началось

Минфин предложил отказаться от долларов и перевести в рубли расчеты для гражданской авиации, в том числе и в рамках выплат по лизингу самолетов, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Политика Фаворитка Ангелы Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры ФРГ Уход Крамп-Карренбауэр запустил новый раунд поиска главы ХДС и следующего кандидата от партии на пост федерального канцлера (очередные выборы должны пройти в 2021 году).

Энергетика В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.

Здоровье Минздрав раскрыл смертность из-за врачебных ошибок В качестве примера Мурашко рассказал, что люди из-за врачебных ошибок погибают от лидокаина, отметив, что за пять лет зафиксировано 80 подобных смертей.

Здоровье Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава Никто не обратил внимание на заявления онкологов, которые просили вернуть импортные медицинские препараты, так как дешёвые аналоги не оказывают эффективного лечения.В жертву принесены судьбы наших детей.

Общество МЧС предупредило москвичей о метели и порывистом ветре Днем во вторник ожидается ветер с порывами до 18 м / с, а ночью — с порывами до 20 м / с. Кроме того, Центр организации дорожного движения предупредил столичных водителей в Twitter, что 11 февраля ожидается налипание снега и усиление пробок из-за плохой видимости и мелких ДТП.

Космос Ледяное сердце Плутона управляет его ветрами Новое исследование показало, что «ледяное сердце» Плутона управляет его атмосферной циркуляцией и влияет на разнообразие ландшафта.

Общество Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети» В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.

Авто Toyota в мае продемонстрирует серийный минивэн-внедорожник Следует упомянуть, что дебют экспериментального авто Toyota TJ Cruiser состоялся осенью 2017 года на токийском автошоу.