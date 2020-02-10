Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРБК: Минфин предложил перевести расчеты авиаотрасли в рубли

Минфин предложил отказаться от долларов и перевести в рубли расчеты для гражданской авиации, в том числе и в рамках выплат по лизингу самолетов, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Минфин предложил авиакомпаниям отказаться от расчетов в долларах

Минфин предложил перевести в рубли расчеты для гражданской авиации, в том числе и в рамках выплат по лизингу самолетов. С таким предложением министерство обратилось в правительство в октябре 2019-го, рассказали РБК федеральный чиновник и источник в одном из профильных ведомств.
РБК09:09

Подробнее о событии

РБК: Минфин предложил перевести расчеты авиаотрасли в рубли

Коммерсантъ11:20

Минфин предложил перевести расчеты российской авиаотрасли в рубли

Эхо Москвы13:31

Минфин предложил авиакомпаниям перевести расчеты в рубли

Московский Комсомолец11:33

РБК: Минфин предложил гражданской авиации отказаться от расчетов в долларах

ТАСС14:37

Минфин предложил авиакомпаниям перевести расчеты в рубли

Forbes09:57

СМИ: расчеты в гражданской авиации в России могут перевести на рубли

BFM.ru09:55

Минфин предложил авиакомпаниям отказаться от расчетов в долларах

РБК09:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:55, Ашберн
Шоу-бизнес

Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым

StarHit.ru 12:30
Авто

Российский завод Nissan может приостановить выпуск автомобилей в марте

В марте выпуск машин на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Ведомости 10:54
Политика

США намерены выделить $700 млн на противодействие России

Американское правительство планирует выделить на «противодействие» России $700 млн.
Известия 13:18
Наука

Шерстистые мамонты вымерли из-за инбридинга

Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
ToDay News Ufa 05:45
Футбол

СМИ: ЦСКА предложит 4 миллиона евро за Кака

Московский футбольный клуб ЦСКА предложит 4 миллиона евро за защитника бразильского "Крузейро" Кака, сообщает uai.com.br.
РИА Новости 14:19
Армия и оружие

Турция открыла ответный огонь по Сирии

Lenta.ru 08:42
Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала фото в купальнике во время отдыха на Мальдивах

Популярная актриса Кристина Асмус в настоящее время наслаждается отдыхом на Мальдивах.
Kleo.ru 05:59
Футбол

«Челси» зафиксировал наибольшую прибыль на трансферном рынке, у «Реала» худший показатель

Худший трансферный баланс у мадридского «Реала» (-181 миллион евро), за которым следуют «Астон Вилла» (-169) и «Барселона» (-166).
Матч ТВ 14:28
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
REGNUM вчера в 18:38
Политика

В Чувашии отправили в отставку ещё двух министров

Отправлен в отставку исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Грищенко.
REGNUM 05:40
Общество

В России появятся новые справки о судимости

В России начнут выдавать справки нового типа о наличии или отсутствии судимости и уголовном преследовании.
9111.ru 06:46
Футбол

Васильев: пример Головина ломает стереотипы о российских футболистах

Пример Саши Головина ломает эти стереотипы. Чемпионат мира в России был блестяще проведён.
Чемпионат 14:08
Здоровье

В России 20 тыс. человек остаются под наблюдением из-за коронавируса

В России более 20 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением из-за коронавируса, обследованы и госпитализированы с начала года были около 770 человек, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 09:24
Энергетика

Urals дешевеет в долларах и рублях

Urals дешевеет в долларах и рублях Рублевая цена российской нефти Urals закрепилась ниже уровня 3,4 тыс. руб. за баррель, обновив двухлетний минимум.
Коммерсантъ 14:23
Футбол

Сын Пеле рассказал о депрессии отца из-за состояния здоровья

РИА Новости 14:18
Общество

МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице

Коммерсантъ 14:42
Общество

На борту лайнера в Японии коронавирусом заразились еще 60 человек

РИА Новости 00:42
Кино

Фильм «Паразиты» завоевал «Оскар» как лучший иностранный фильм

Фильм южнокорейского режиссера Пона Чжун-хо «Паразиты» завоевал «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».
Известия вчера в 22:26
Здоровье

В России изменился порядок назначения лекарств

В воскресенье, 9 февраля, в России изменился порядка назначения лекарственных средств.
Карелинформ 09:27
Происшествия

В посольстве рассказали о погибших в Таиланде детях из России

РИА Новости 09:01
Футбол

«Локомотив» заинтересован в услугах форварда «Торино» Дзадзы

По информации источника, в услугах 28-летнего форварда заинтересован московский «Локомотив».
Чемпионат 11:20
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Армия и оружие

Посадка на базе Хмеймим уходящего от обстрела самолета попала на видео

В интернете появилось видео с камеры наблюдения на авиабазе Хмеймим в Сирии, где вынужденную посадку совершил пассажирский Airbus-320, который уходил от обстрела.
Аргументы и Факты вчера в 04:17
Технологии

Ошибка Windows 7 запретила выключать компьютеры

Судя по жалобам пользователей, неизвестная ошибка Windows 7 запретила им выключать компьютеры.
Lenta.ru 09:21
Общество

Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

Ведущая программы ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) рассмеялась во время записи репортажа об индексации пособий для льготников.
РБК 10:06
Шоу-бизнес

Брэдли Купер и Ирина Шейк решили помириться

Разрыв Брэдли Купера с Ириной Шейк оказался наиболее обсуждаемой новостью в западном шоу-бизнесе.
OAnews 07:56
Игры

BioWare: Anthem будет полностью переработана

Что же касается Anthem, то BioWare рассказала в заявлении, что команда работала последний год, чтобы улучшить стабильность, производительность и общее качество игры, а также выпустить три сезона контента.
3DNews 13:48
Футбол

Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции

Газета.Ru 10:15
Происшествия

Студент умер на уроке физкультуры в Ленинградской области

По предварительным данным, 16-летний учащийся колледжа скончался во время занятий по физической культуре.
Известия 12:26
Футбол

СМИ назвали нового титульного спонсора Российской премьер-лиги

По данным издания "Чемпионат", банк станет титульным спонсором уже со следующего сезона, сумма спонсорского соглашения составит около 300 млн руб. РБК направил запрос в пресс-службы банка "Тинькофф" и РПЛ.
РБК 11:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное