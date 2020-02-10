Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРБК: Минфин предложил перевести расчеты авиаотрасли в рубли

Минфин предложил отказаться от долларов и перевести в рубли расчеты для гражданской авиации, в том числе и в рамках выплат по лизингу самолетов, сообщает РБК со ссылкой на источники.
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с чего всё началось

Минфин предложил авиакомпаниям отказаться от расчетов в долларах

Минфин предложил перевести в рубли расчеты для гражданской авиации, в том числе и в рамках выплат по лизингу самолетов. С таким предложением министерство обратилось в правительство в октябре 2019-го, рассказали РБК федеральный чиновник и источник в одном из профильных ведомств.
РБК09:09

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Минфин предложил авиакомпаниям перевести расчеты в рубли

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СМИ: расчеты в гражданской авиации в России могут перевести на рубли

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