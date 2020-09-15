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РИА Новости
РИА Новости

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБК17:00
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RT на русском

В 2021 году Минфин планирует повысить акцизы на сигареты на 20%

RT на русском20:06
РИА Новости

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

РИА Новости19:22
РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

РБК17:00
Коммерсантъ

Акцизы на табак могу вырасти на 20% для пополнения бюджета

Коммерсантъ19:29
Znak.com

Расходы бюджета из-за COVID-19 предлагают компенсировать за счет роста акциза на сигареты

Znak.com17:38
Lenta.ru

В России предупредили о резком росте цен на сигареты

Lenta.ru17:30
ТАСС

РБК: Минфин предлагает в 2021 году повысить акцизы на табачную продукцию на 20%

ТАСС19:14

Сатановский объяснил, почему Навальный возвращается в Россию

Сатановский выдвинул версию причин, почему Навальный так рвется на родину, несмотря на то, что по версии немецких властей его здесь намеревались убить при помощи вещества из группы "Новичок".
Сатановский объяснил, почему Навальный возвращается в Россию
Московский Комсомолецвчера в 10:06
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США признали уничтожение беспилотника MQ-9 Reaper из «Панциря»

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Lenta.ruвчера в 11:30
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В Чувашии пересчитали прожиточный минимум пенсионера

Чебоксары, 15 сентября 2020, 11:23 — REGNUM В Чувашии величина прожиточного минимума пенсионера в очередной раз скорректирована в сторону увеличения: первоначально его планировалось увеличить на 71 рублей, затем она была пересмотрена и достигла 82 рублей.
REGNUMвчера в 04:23
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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