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РИА Новости
РИА Новости

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБК17:00
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RT на русском

В 2021 году Минфин планирует повысить акцизы на сигареты на 20%

RT на русском20:06
Коммерсантъ

Акцизы на табак могут вырасти на 20% для пополнения бюджета

Коммерсантъ19:29
Lenta.ru

В России предупредили о резком росте цен на сигареты

Lenta.ru17:30
ТАСС

РБК: Минфин предлагает в 2021 году повысить акцизы на табачную продукцию на 20%

ТАСС19:14
Znak.com

Расходы бюджета из-за COVID-19 предлагают компенсировать за счет роста акциза на сигареты

Znak.com17:38
РИА Новости

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

РИА Новости19:22
РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

РБК17:00

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Московский Комсомолецвчера в 10:06
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