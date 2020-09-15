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РИА Новости
РИА Новости

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБК17:00
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REGNUM

Цены на сигареты в России в 2021 году могут резко взлететь

REGNUM01:22
Lenta.ru

В России предупредили о резком росте цен на сигареты

Lenta.ru17:30
URA.Ru

В России вслед за сигаретами поднимут цены на бензин и алкоголь

URA.Ru00:52
Коммерсантъ

Акцизы на табак могут поднять на 20% для пополнения бюджета

Коммерсантъ19:29
РИА Новости

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

РИА Новости19:22
ТАСС

РБК: Минфин предлагает в 2021 году повысить акцизы на табачную продукцию на 20%

ТАСС19:14
РБК

Рост акцизов на сигареты, судно идет к Nord Stream 2. Главные новости РБК

РБК01:16

Минфин оценил эффект для бюджета от непопулярных налоговых мер

Программа включает в себя ряд непопулярных мер: пересмотр некоторых льгот нефтегазового сектора, повышение акцизов на табачную продукцию и уже объявленные переход к прогрессивной шкале подоходного налога и введение НДФЛ на депозиты и проценты.
РБК17:00
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Бастрыкин рассказал о работе с делами по реабилитации нацизма

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин подчеркнул важность создания отдельного подразделения по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории.
РИА Новости02:01
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На украинского комика напала толпа из-за шутки о семье

На украинского комика, сценариста и со-ведущего социально-юмористического проекта "Телебачення Торонто" Егора Шатайло напали в Киеве несколько десятков человек после того, как он пошутил о "традиционной украинской семье".
РИА Новости23:58

В РФ предложили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники

Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором предлагает ограничить продажу алкоголя в новогодние дни, передает RT.
Газета.Ru00:37
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В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
Российская газета19:07
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Лаборатория «Гемотест» приглашает томичей проверить щитовидную железу

Лаборатория "Гемотест" приглашает жителей Томска пройти обследование состояния щитовидной железы, в состав комплекса анализов входит исследование трех гормонов – T3 свободный, Т4 свободный и ТТГ; стоимость оценки функций "щитовидки" снижена до 690 рублей, сообщает пресс-служба лаборатории.
РИА Томск22:29