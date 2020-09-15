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РИА Новости
РИА Новости

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБК17:00
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Znak.com

Расходы бюджета из-за COVID-19 предлагают компенсировать за счет роста акциза на сигареты

Znak.com17:38
Коммерсантъ

Акцизы на табак могут вырасти на 20% для пополнения бюджета

Коммерсантъ19:29
РИА Новости

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

РИА Новости19:22
ТАСС

РБК: Минфин предлагает в 2021 году повысить акцизы на табачную продукцию на 20%

ТАСС19:14
RT на русском

В 2021 году Минфин планирует повысить акцизы на сигареты на 20%

RT на русском20:06
Lenta.ru

В России предупредили о резком росте цен на сигареты

Lenta.ru17:30
РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

РБК17:00

Кабмин Японии ушел в отставку перед инаугурацией нового премьера

Правительство бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ в среду, 16 сентября, ушло в отставку в полном составе перед вступлением в должность главы правительства председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Ёсихидэ Суги.
РБК21:33
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В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья

Москва, 16 сентября 2020, 07:32 — REGNUM Разрешить использование материнского капитала для покрытия расходов на капитальный ремонт жилья предложили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), пишут 16 сентября «Известия».
REGNUM00:32
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В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
Российская газета19:07
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CT newsвчера в 11:55
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«Авангард» нанес второе поражение СКА в текущем сезоне КХЛ

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REGNUMвчера в 14:54

Грузовой корабль привез на МКС пыль вместе с новогодними подарками

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РЕН ТВ18:45
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