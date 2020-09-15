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РИА Новости
РИА Новости

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБК17:00
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RT на русском

В 2021 году Минфин планирует повысить акцизы на сигареты на 20%

RT на русском20:06
Коммерсантъ

Акцизы на табак могут вырасти на 20% для пополнения бюджета

Коммерсантъ19:29
Lenta.ru

В России предупредили о резком росте цен на сигареты

Lenta.ru17:30
ТАСС

РБК: Минфин предлагает в 2021 году повысить акцизы на табачную продукцию на 20%

ТАСС19:14
Znak.com

Расходы бюджета из-за COVID-19 предлагают компенсировать за счет роста акциза на сигареты

Znak.com17:38
РИА Новости

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

РИА Новости19:22
РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

РБК17:00

СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ruвчера в 06:41
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С 14 декабря 2020 действует новый порядок оформления больничных

С 14 декабря 2020 начнет применяться приказ Минздрава России от 01.09.2020 № 925н «Об утверждении порядка выдачи и оформления листков нетрудоспособности, включая порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа».
Бухгалтерия.рувчера в 04:43

Военная прокуратура утвердила обвинение Рамилю Шамсутдинову

Во вторник 15 сентября военная прокуратура Читинского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части Забайкалья в октябре 2019 года.
Коммерсантъвчера в 12:29
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Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений.
ТАСС22:45
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NASA: Солнце вступило в новый «солнечный цикл»

Поскольку Солнце приближается к своему новому циклу, это может привести к драматическим событиям на его поверхности — гигантским взрывам, таким как солнечные вспышки или выбросы корональной массы.
BFM.ru19:20

Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 13:45
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