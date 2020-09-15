РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
Смотрите также
Кадыров не признал помывших в источнике при храме обувь чеченцами
Решетова отрицает свою причастность к расставанию Тимати и Шишковой
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
Раскрыто содержимое папки Ефремова на оглашении приговора
В Подмосковье мать оставила новорожденного ребенка на лавочке
Apple представила «бюджетную модель» часов Apple Watch SE
Петросян впервые показал второго ребенка
Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Открытое горение на центральном рынке в Шахтах ликвидировано
Ёсихидэ Суга стал новым премьер-министром Японии
Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра
Боярский потерял сознание во время медосмотра
В Турции за избиение медсестры задержали трех россиянок
Мадонна станет режиссером и сценаристом автобиографического фильма
Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти
Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите
Дефицит бюджета ПФР в 2021 году побьет пятилетний рекорд
У россиян, получивших вакцину от коронавируса, наблюдаются осложнения
Футболист «Рубина» Игнатьев попал в ДТП в центре Казани
В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
В Красноярском крае задержали находившегося в розыске главу района
Тарзан признался в измене Королевой
РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
Участникам испытаний российской вакцины от COVID-19 дали рекомендации
Apple представила «бюджетную модель» часов Apple Watch SE
Кадыров не признал помывших в источнике при храме обувь чеченцами
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
Названы пять важных изменений в ПДД
Венесуэльские военные сбили перевозивший наркотики самолет США
Еще одно судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию
В РФ предложили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники
Тарзан признался в измене Королевой
Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с нынешними показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.В источнике
С чего всё началось
Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты
Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБК17:00
Подробнее о событии