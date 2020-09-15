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РИА Новости
РИА Новости

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с нынешними показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБК17:00
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РИА Новости

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

РИА Новости19:22
РБК

Рост акцизов на сигареты, судно идет к Nord Stream 2. Главные новости РБК

РБК01:16
URA.Ru

В России вслед за сигаретами поднимут цены на бензин и алкоголь

URA.Ru00:52
Коммерсантъ

Акцизы на табак могут поднять на 20% для пополнения бюджета

Коммерсантъ19:29
Газета.Ru

Минфин предложил увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии

Газета.Ru02:49
ТАСС

РБК: Минфин предлагает в 2021 году повысить акцизы на табачную продукцию на 20%

ТАСС19:14
Lenta.ru

В России предупредили о резком росте цен на сигареты

Lenta.ru17:30

Apple выпустила версии iOS 14 GM и iPadOS 14 GM

Если у вас установлена бета-версия iOS 14 или iPadOS 14 для разработчиков, то вы можете загрузить это обновление на свой iPhone или iPad уже прямо сейчас, чтобы увидеть все новые функции и исправления, включенные в последнюю версию мобильной операционной системы Apple.
МИТвчера в 15:31
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REGNUM01:00
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Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Китайский космический корабль, который отправился в свой испытательный полет 4 сентября с космодрома Цзюцюань с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» и через два дня вернулся на Землю, оставил на околоземной орбите секретный объект.
ТК Звезда14 сентября в 04:28
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В Красноярском крае задержали находившегося в розыске главу района

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Российская газета02:30
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