Экономика
RT на русскомРБК: Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников
Министерство финансов может временно отказаться от индексации зарплат чиновников, передаёт РБК со ссылкой на методику расчёта предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета.
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с чего всё началось
Отказ от индексации применялся во время кризиса 2014–2017 годов. Позже зарплаты чиновников ежегодно увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год. Минфин рассчитывает также сэкономить 150 млрд руб. за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI.РБК21 июля в 02:54
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