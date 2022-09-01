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РБК: Минпромторг предложил ограничить иностранные закупки на законодательном уровне

Как уточняет РБК, ведомство намерено внести изменения в федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц», который регулирует закупки госкомпаний, так как действующих подзаконных нормативных актов недостаточно.
Коммерсантъ
Например, если закупка госкомпании проходит в формате аукциона и побеждает зарубежный поставщик, то договор с ним подписывается со скидкой 15%.
РБК
Предлагается закрепить нормы об установлении ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, а также работ и услуг, выполняемых иностранцами.
РБК
Сейчас при госзакупках за рубежом предусмотрена скидка до 15%.
Право.ру

Подробнее о событии

Ограничения на иностранные закупки закрепят на уровне федерального закона
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Минпромторг предложил закрепить ограничения на иностранные закупки в федеральном законе
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