Как уточняет РБК, ведомство намерено внести изменения в федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц», который регулирует закупки госкомпаний, так как действующих подзаконных нормативных актов недостаточно.
США ввели ограничения на экспорт ряда компьютерных чипов в Россию и Китай, применяемых в технологиях искусственного интеллекта, пишет The New York Times со ссылкой на две крупнейшие компании-производителя Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD).
Украинский десант, который высадился рядом с Запорожской АЭС с целью «захватить электростанцию» и сорвать миссию МАГАТЭ, уничтожен, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий, передает ТАСС.