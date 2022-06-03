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РБК: Минстрой предложил строить в России дома из стали

В России могут изменить ряд строительных норм и правил ради более широкого использования в строительстве стальных конструкций.
Московский Комсомолец
«Разработанные нами типовые проектные решения модульных и каркасных домов могут быть быстро адаптированы под нужды программы реновации», — уверен представитель Evraz.
РБК
Осенью 2022 года должен быть разработан пилотный проект 17-этажного жилого дома на стальном каркасе, а к ноябрю 2023 года — типовые проекты подобных домов.
РБК
Для застройщиков, которые готовы строить жилье на стальном каркасе, Минстрой предлагает преференции.
РИА Новости

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РБК: Минстрой предложил строить типовые дома из стали, чтобы поднять спрос на металл
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Минстрой предложил строить жилье и школы из стали на фоне падения спроса на металл
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