Lenta.ruРБК: Минтруд предложил проиндексировать пенсии на 6,8% на ближайшие три годаМинистерство труда России представило параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшие три года.Lenta.ruВ 2025 году планируется провести индексацию в два этапа — сначала по прогнозируемому уровню инфляции в 2024 году и затем по уровню роста доходов ПФР.РБКСоотношение страховой пенсии неработающих пенсионеров и зарплат будет с каждым годом уменьшаться и с 30,7% в 2023 году снизится до 29,6% в 2025 году.РБКПодчеркивается, что, согласно бюджету ПФР, в ближайшие три года работающих пенсионеров индексация не коснется.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРБКРБКТК ЗвездаПрофильKonkurent.ruРЕН ТВИзвестияAmur.lifeГазета.RuПодробнее о событииРБК: Минтруд предложил вариант индексации пенсий неработающих пенсионеров на три годаРИА Новости17:57Минтруд предложил вариант индексации пенсий на следующие три годаРБК17:00Самое цитируемоеМинтруд предложил индексировать пенсии неработающих пенсионеров на 6,8% в годМосковский Комсомолец18:11Минтруд предложил проиндексировать пенсии на 6,8% с 1 января 2023 годаПрофиль18:06РБК: Минтруд предложил вариант индексации пенсий на ближайшие три годаГазета.Ru17:57РБК: Минтруд предложил проиндексировать пенсии на 6,8% на ближайшие три годаИзвестия18:58РБК: Минтруд предложил проиндексировать пенсии на 6,8% на ближайшие три годаLenta.ru17:46Показать ещёОценить244Поделиться