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РБК: Минтруд предложил проиндексировать пенсии на 6,8% на ближайшие три года

Министерство труда России представило параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшие три года.
Lenta.ru
В 2025 году планируется провести индексацию в два этапа — сначала по прогнозируемому уровню инфляции в 2024 году и затем по уровню роста доходов ПФР.
РБК
Соотношение страховой пенсии неработающих пенсионеров и зарплат будет с каждым годом уменьшаться и с 30,7% в 2023 году снизится до 29,6% в 2025 году.
РБК
Подчеркивается, что, согласно бюджету ПФР, в ближайшие три года работающих пенсионеров индексация не коснется.
РИА Новости

Подробнее о событии

РБК: Минтруд предложил вариант индексации пенсий неработающих пенсионеров на три года
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Минтруд предложил вариант индексации пенсий на следующие три года
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