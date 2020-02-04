Общество

РИА НовостиРИА НовостиРБК: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Коллекторы и сотрудники банков смогут не представляться в разговоре с должниками и называть только свои цифровые идентификаторы, сообщает РБК со ссылкой на документ.
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с чего всё началось

Коллекторам дадут возможность работать под «цифровыми» псевдонимами

Новая версия законопроекта, который разрабатывает Минюст при участии ФССП и представителей бизнеса, дает им возможность называть лишь имя и идентификационный код.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

РБК: в России коллекторы смогут представляться должникам с помощью цифровых псевдонимов

ТАСС01:42

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:55

СМИ сообщили о возможной работе коллекторов под цифровыми псевдонимами

Известия01:30

РБК: Минюст разрешит коллекторам использовать «цифровые» псевдонимы

Коммерсантъ00:20

Коллекторы в России будут работать анонимно

URA.Ruвчера в 23:52

РБК: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

РИА Новости01:40

Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Ведомостивчера в 22:34
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Общество

Китай испытывает российский препарат от коронавируса

Китай испытывает российский препарат от коронавируса – триазавирин.
МИР 24 03:26
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Происшествия

В Кемеровской области при пожаре погибли пожилая женщина и трое детей

В огне погибли 69-летняя женщина, её внуки 11 и 12 лет, а также оставшаяся на ночёвку 11-летняя девочка, которая жила по соседству.
Говорит Москва вчера в 23:10
Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Lenta.ru 03:11
Кино

Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом в истории

Газета.Ru вчера в 16:01
Общество

Число блокировок в рунете снизилось

Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Lenta.ru 02:26
Общество

На Украине исправили платежки женщине, которой предложили продать пса

Кабинет министров Украины разобрался с платежками пенсионерки, которой депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги, сообщила заместитель руководителя офиса президента Юлия Ковалив.
РИА Новости 02:46
Культура

Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа

Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Актуальные Новости вчера в 09:33
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Бельгии

Утром во вторник, 4 февраля, стало известно, что первый случай заражения пневмонией, вызванной коронавирусом, зафиксировали в Бельгии.
Аргументы недели 02:57
Армия и оружие

В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ

Наталья Юсупова, украинский волонтер, сообщила о том, что в центральный госпиталь Киева спецборт доставил бойцов ВСУ, получивших тяжелые ранения в Донбассе.
Discover24 03:04
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
РИА Новости вчера в 22:18
Здоровье

Минздрав России выделил 1,2 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Минздрав выделил 1,2 млрд рублей для закупки аппаратов, направленных на предотвращение летальных случаев из-за заболевания коронавирусом.
REGNUM 03:13
Музыка

Певица Ариана Гранде стала рекордсменом по прослушиванию

Рекордсменом прослушиваний признана американская певица Ариана Гранде. Песни в ее исполнении были запрошены 3,5 миллиарда раз.
REGNUM 03:25
Гаджеты

В России появятся защищенные корпоративные смартфоны от «Ростеха»

MIG и АО "Аэронавигационные и информационные системы" (АИС), входящее в группу "Ростеха", запускают в производство защищенные мобильные устройства для корпоративного сегмента, сообщает "Коммерсант".
Будущее России. Национальные проекты 01:49
Общество

Омбудсмен опровергла сообщение о голодовке директора парка «Тайган»

Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, арестованный на два месяца за неявку в суд, начал голодовку, заявила РИА Новости руководитель пресс-службы парка Татьяна Алексагина; крымский омбудсмен Лариса Опанасюк сообщила агентству, что Зубков голодовки не объявлял и "у него все нормально".
РИА Новости 02:52
Происшествия

Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 10:40
Политика

Минск опроверг информацию о создании учебного центра НАТО в Белоруссии

По данным «РИА Новости», ранее анонимные Telegram-каналы распространяли информацию, согласно которой белорусское министерство обороны ведет переговоры о размещении на территории Белоруссии учебного центра НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира».
Известия 03:23
Общество

Умер Теодор Шанин — основатель Шанинки

Snob.ru 00:54
Армия и оружие

Эрдоган обвинил Россию в атаках сирийской армии на боевиков в Идлибе

События в Идлибе достигли критического уровня из-за позиции России, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля на совместной пресс-конференции в Киеве после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает турецкий телеканал NTV.
Красная весна вчера в 12:37
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Футбол

Игроки «Манчестер Сити» призвали Гвардиолу отказаться от ротации

Согласно информации издания Daily Mail, после завершения встречи футболисты попросили главного тренера команды Хосепа Гвардиолы воздержаться от постоянной ротации.
Евро-футбол.ру 01:17
Общество

Россиянам раскрыли опасность бокала вина за ужином

Один бокал вина за ужином может привести россиян к алкоголизму, поскольку этот способ употребления напитка — «европейская формула».
Lenta.ru 01:07
Происшествия

Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе

Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
РИА Новости вчера в 23:57
Технологии

ФАС заставит Apple и Google обеспечить удаление своих приложений

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Коммерсант, Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft отвечать за предустановку российских приложений и программ.
ToDay News Ufa вчера в 00:46
Общество

Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров

В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».
РБК вчера в 17:13
Армия и оружие

Опубликовано фото полковника ВСУ, разыскиваемого за обстрел Горловки

"Лица, привлекаемые к ответственности - командир 44 отдельной артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины полковник Лисовой Олег Петрович", - говорится в видео на официальном канале СК на YouTube.
РИА Новости 01:58
Происшествия

В ДТП с автобусом в Воронежской области погибли два человека

Автобус столкнулся с грузовиком в Воронежской области, в результате два человека погибли, еще трое попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
РИА Новости 00:14
Авто

Почему LADA 4×4 2020 остается самой собой?

Car.ru вчера в 05:02
Происшествия

Брошенных в Шереметьево мальчиков устроили в детсад и школу

Отец бросил двух своих малолетних сыновей — одному мальчику девять лет, а другому шесть — в аэропорту Шереметьево 26 января.
Телеканал 360° 02 февраля в 23:31
Происшествия

В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Российская газета 02:29
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