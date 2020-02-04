Общество
ВедомостиМинюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Еще одно положение законопроекта предусматривает, что к роботам-коллекторам будут применяться те же требования: они смогут сообщать должникам только имя и идентификационный номер. Законопроект Минюст разрабатывает при участии Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
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с чего всё началось
Действующий закон о взыскании (230-ФЗ) обязывает коллекторов, сотрудников банков или микрофинансовых компаний представляться в начале разговора с должниками.РБКвчера в 22:00
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Политика
Совет директоров «Почты России» назначил Акимова гендиректором
Совет директоров «Почты России» назначил гендиректором госкомпании бывшего вице-премьера Максима Акимова, сообщил РБК источник, близкий к Акимову.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Общество
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым отечественным фильмом в истории России
Почему комедия стала лидером проката Успех "Холопу" обеспечил в первую очередь "сарафан" — явление, когда зрители начинают оставлять положительные отзывы о картине и советовать ее посмотреть, в результате чего к традиционной кинотеатральной аудитории (приблизительно 4 млн человек) подключаются те, кто ходит в кино редко, объясняет гендиректор "Киноэкспертизы" Олег Иванов.
Шоу-бизнес
66-летняя Проклова появилась перед зрителями в шортах и без макияжа
Кадр со съемочной площадки выложен в Сети. На снимке актриса без капли макияжа и в удобной одежде.
Общество
В Одессе демонтировали последний барельеф маршалу Жукову
Последний барельеф маршалу Георгию Жукову демонтировали в Одессе, сообщает во вторник издание "Думская".
Политика
Путин заявил о нежелании «погрязнуть» в поправках к Конституции
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с представителями общественности в Череповце заявил, что чем шире будет дискуссия о поправках в Конституцию, тем более народным будет Основной закон.
Футбол
Федор Смолов: Несправедливо, что «Сельта» забивает так мало голов
В 22 матчах команда забила всего 17 голов.
Общество
В Ухане за десять дней построили больницу для зараженных коронавирусом
Телеканал «МИР 24» 24 января сообщал о планах властей Уханя построить в городе больницу, где можно было бы изолировать больных коронавирусом.
Общество
Hyundai закрывает заводы в Южной Корее из-за коронавируса
Как сообщают зарубежные СМИ, концерн Hyundai приостановит производство автомобилей на своих южнокорейских заводах в этом месяце после сбоя поставок, вызванных вспышкой коронавируса.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.
Происшествия
Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым
В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Футбол
«Тамбов» проведёт оставшиеся домашние матчи сезона в Нижнем Новгороде
Стадион «Нижний Новгород» примет пять домашних поединков тамбовского клуба: с «Рубином», «Крыльями Советов», «Зенитом», «Ахматом» и «Сочи».
Энергетика
Нефть снижается к $54 за баррель
Мартовские фьючерсы WTI упали в цене на $1,44 (2,79%), до $50,12 за баррель и также продолжают снижаться.
Футбол
Леонид Федун: деньги волнуют только «Спартак» и «Краснодар»
Руководитель московского «Спартака» Леонид Федун участвовал в видеоролике на ютуб-канале «Футбольный Биги».
Политика
Большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию страны – опрос
Большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию, которые предложил президент РФ Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой
Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой. Радостной новостью поделилась дочь 44-летней звезды Эва.
Экономика
НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз
Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
Наука
Разработаны уникальные наноматериалы для ДНК-диагностики и направленной доставки лекарств
Доставка лекарств к пораженным клеткам организма на сегодняшний день является слабым звеном (узким «бутылочным горлышком») диагностики и терапии.
Футбол
«Ростов» сыграет с «Партизаном» в рамках Кубка «Матч Премьер»
«Ростов» встретится с белградским «Партизаном» в рамках турнира Кубок «Матч Премьер».
Общество
Стрелков отреагировал на обвинения по делу о крушении MH17
Один из бывших лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), отставной полковник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) отказался признавать предъявленное ему Национальной прокуратурой Нидерландов обвинение в крушении летевшего рейсом MH17 малайзийского Boeing в Донбассе.
Общество
Google впервые назвала доход от YouTube
Около $5 млрд выручки получила компания Google за счёт своего видеохостинга YouTube за последние три месяца 2019 года.
Гаджеты
Утечка указывает на новую систему уведомлений в Windows 10 Core OS
Последние утечки свидетельствуют, что новая система получит обновлённую схему уведомлений.
Шоу-бизнес
Светлана Зейналова рассталась с отцом второго ребенка
Весной 2018-го Светлана родила маркетологу Дмитрию малышку Веронику, и в семье появился второй ребенок (пара также воспитывала дочь Александу от первого брака Зейналовой — прим. ред.). Но дети не смогли спасти из союз, и теперь телеведущая мечтает найти человека, близкого ей по духу.
Политика
Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»
В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
Политика
Художника Васю Ложкина могут выдвинуть в Госдуму от новой партии
Художника Алексея Куделина (псевдоним Вася Ложкин) могут выдвинуть в качестве кандидата на довыборах в Госдуму в Ярославле от новой экологической партии "Зеленая альтернатива".