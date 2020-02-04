Общество

ВедомостиВедомостиМинюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Еще одно положение законопроекта предусматривает, что к роботам-коллекторам будут применяться те же требования: они смогут сообщать должникам только имя и идентификационный номер. Законопроект Минюст разрабатывает при участии Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
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с чего всё началось

Коллекторам дадут возможность работать под «цифровыми» псевдонимами

Действующий закон о взыскании (230-ФЗ) обязывает коллекторов, сотрудников банков или микрофинансовых компаний представляться в начале разговора с должниками.
РБКвчера в 22:00

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В «Опоре России» оценили идею повысить анонимность коллекторов

Известия05:40

Минюст подтвердил, что коллекторам могут разрешить не называть имя

РИА Новости04:33

РБК: Минюст разрешит коллекторам использовать «цифровые» псевдонимы

Коммерсантъ00:20

РБК: в России коллекторы смогут представляться должникам с помощью цифровых псевдонимов

ТАСС01:42

Коллекторы в России будут работать анонимно

URA.Ruвчера в 23:52

Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Ведомостивчера в 22:34

Коллекторам дадут возможность работать под «цифровыми» псевдонимами

РБКвчера в 22:00
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Политика

Совет директоров «Почты России» назначил Акимова гендиректором

Совет директоров «Почты России» назначил гендиректором госкомпании бывшего вице-премьера Максима Акимова, сообщил РБК источник, близкий к Акимову.
РБК 07:01
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Общество

Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Lenta.ru вчера в 07:30
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Общество

Экс-губернатора Кировской области Белых уволили из библиотеки колонии

Life.ru 06:47
Кино

«Холоп» стал самым кассовым отечественным фильмом в истории России

Почему комедия стала лидером проката Успех "Холопу" обеспечил в первую очередь "сарафан" — явление, когда зрители начинают оставлять положительные отзывы о картине и советовать ее посмотреть, в результате чего к традиционной кинотеатральной аудитории (приблизительно 4 млн человек) подключаются те, кто ходит в кино редко, объясняет гендиректор "Киноэкспертизы" Олег Иванов.
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Шоу-бизнес

66-летняя Проклова появилась перед зрителями в шортах и без макияжа

Кадр со съемочной площадки выложен в Сети. На снимке актриса без капли макияжа и в удобной одежде.
ТВ Центр 02:44
Общество

В Одессе демонтировали последний барельеф маршалу Жукову

Последний барельеф маршалу Георгию Жукову демонтировали в Одессе, сообщает во вторник издание "Думская".
РИА Новости 05:46
Политика

Путин заявил о нежелании «погрязнуть» в поправках к Конституции

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с представителями общественности в Череповце заявил, что чем шире будет дискуссия о поправках в Конституцию, тем более народным будет Основной закон.
РБК 07:07
Футбол

Федор Смолов: Несправедливо, что «Сельта» забивает так мало голов

В 22 матчах команда забила всего 17 голов.
Советский спорт 07:56
Общество

«Грустный» Киану Ривз изображен в украинском учебнике истории

REGNUM 03:49
Общество

В Ухане за десять дней построили больницу для зараженных коронавирусом

Телеканал «МИР 24» 24 января сообщал о планах властей Уханя построить в городе больницу, где можно было бы изолировать больных коронавирусом.
МИР 24 02 февраля в 18:34
Общество

Hyundai закрывает заводы в Южной Корее из-за коронавируса

Как сообщают зарубежные СМИ, концерн Hyundai приостановит производство автомобилей на своих южнокорейских заводах в этом месяце после сбоя поставок, вызванных вспышкой коронавируса.
32CARS.ru 06:19
Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.
Lenta.ru 03:11
Происшествия

Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 10:40
Футбол

«Тамбов» проведёт оставшиеся домашние матчи сезона в Нижнем Новгороде

Стадион «Нижний Новгород» примет пять домашних поединков тамбовского клуба: с «Рубином», «Крыльями Советов», «Зенитом», «Ахматом» и «Сочи».
RT на русском 07:48
Энергетика

Нефть снижается к $54 за баррель

Мартовские фьючерсы WTI упали в цене на $1,44 (2,79%), до $50,12 за баррель и также продолжают снижаться.
REGNUM вчера в 11:52
Футбол

Леонид Федун: деньги волнуют только «Спартак» и «Краснодар»

Руководитель московского «Спартака» Леонид Федун участвовал в видеоролике на ютуб-канале «Футбольный Биги».
ГЛАС.RU 03:30
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Большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию страны – опрос

Большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию, которые предложил президент РФ Владимир Путин.
Аргументы и Факты вчера в 00:50
Шоу-бизнес

Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой

Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой. Радостной новостью поделилась дочь 44-летней звезды Эва.
Газета Metro вчера в 02:30
Экономика

НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз

Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
РИА Новости 02 февраля в 19:07
Наука

Разработаны уникальные наноматериалы для ДНК-диагностики и направленной доставки лекарств

Доставка лекарств к пораженным клеткам организма на сегодняшний день является слабым звеном (узким «бутылочным горлышком») диагностики и терапии.
Naked Science 04:55
Футбол

«Ростов» сыграет с «Партизаном» в рамках Кубка «Матч Премьер»

«Ростов» встретится с белградским «Партизаном» в рамках турнира Кубок «Матч Премьер».
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Общество

Стрелков отреагировал на обвинения по делу о крушении MH17

Один из бывших лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), отставной полковник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) отказался признавать предъявленное ему Национальной прокуратурой Нидерландов обвинение в крушении летевшего рейсом MH17 малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru 05:05
Общество

Google впервые назвала доход от YouTube

Около $5 млрд выручки получила компания Google за счёт своего видеохостинга YouTube за последние три месяца 2019 года.
REGNUM 05:26
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Утечка указывает на новую систему уведомлений в Windows 10 Core OS

Последние утечки свидетельствуют, что новая система получит обновлённую схему уведомлений.
3DNews 05:46
Шоу-бизнес

Светлана Зейналова рассталась с отцом второго ребенка

Весной 2018-го Светлана родила маркетологу Дмитрию малышку Веронику, и в семье появился второй ребенок (пара также воспитывала дочь Александу от первого брака Зейналовой — прим. ред.). Но дети не смогли спасти из союз, и теперь телеведущая мечтает найти человека, близкого ей по духу.
StarHit.ru вчера в 20:00
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Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»

В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
REGNUM 04:08
Политика

Художника Васю Ложкина могут выдвинуть в Госдуму от новой партии

Художника Алексея Куделина (псевдоним Вася Ложкин) могут выдвинуть в качестве кандидата на довыборах в Госдуму в Ярославле от новой экологической партии "Зеленая альтернатива".
Газета.Ru 00:26
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