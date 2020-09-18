Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение Общественная служба новостей

В России сократят бюджетные расходы на закупку дорогостоящих лекарств от редких заболеваний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.