Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
BFM.ru
BFM.ru

РБК: Минздраву урежут бюджет на закупку лекарств от редких болезней

В России сократят бюджетные расходы на закупку дорогостоящих лекарств от редких заболеваний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.В источнике
С чего всё началось
РБК

Правительство сократит бюджет на закупку лекарств для редких заболеваний

Правительство сократит ассигнования по программе Минздрава «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой министерство централизованно закупает дорогостоящие лекарства для редких (орфанных) заболеваний.
РБКвчера в 02:00
Официальный комментарий
Министерство финансов Российской Федерации
Минфин России отмечает, что средства на программу «14 высокозатратных нозологий» заложены в полном объёме, без сокращения финансирования.
18:52
Подробнее о событии
URA.Ru

Минфин РФ ответил на слухи об экономии на лекарствах для россиян

URA.Ruвчера в 15:17
РИА Новости

Минздраву уменьшат бюджет на закупку лекарств от редких болезней

РИА Новостивчера в 03:46
РБК

Минфин опроверг сокращение бюджета на закупку дорогостоящих лекарств

РБКвчера в 14:23
ТАСС

Минфин опроверг публикации о сокращении расходов на закупку лекарств от редких болезней

ТАССвчера в 13:19
Ведомости

Минфин опроверг планы сокращения расходов на лекарства от редких заболеваний

Ведомостивчера в 13:59
Lenta.ru

В России опровергли сокращение расходов на лекарства для редких заболеваний

Lenta.ruвчера в 14:51
Телеканал 360°

Правительство урежет бюджет на закупку препаратов от редких заболеваний

Телеканал 360°вчера в 02:41

Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»
Известия22:11
117

Футболисты «Баварии» забили восемь безответных мячей в ворота «Шальке»

В матче первого тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" на поле домашней "Альянц Арены" разгромила команду "Шальке", забив в ворота соперника восемь безответных мячей – 8:0. У победителей встречи хет-трик оформил Серж Гнабри (4-я, 47-я, 59-я минуты) и по разу отличились Леон Горецка (19), Роберт Левандовски (31), Томас Мюллер (69), Лерой Сане (71) и Джамал Мусиала (81).
Вести.Ruвчера в 16:30

Россиянин вошел в список самых влиятельных евреев мира

В список первых пяти самых влиятельных евреев мира вместе с главой Facebook Марком Цукербергом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху попал россиянин – глава фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслав Моше Кантор.
Взгляд.рувчера в 11:51
28

Срок доследственной проверки по делу Алексея Навального продлен

По информации источника в российских правоохранительных органах, доследственная проверка по госпитализации блогера Алексея Навального не будет ограничена 30 днями и будет проводиться до тех пор, пока не будет принято процессуальное решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.
Вести.Ru19:47
13

Украина исключила внесение особого статуса Донбасса в Конституцию

"Президент во время декабрьского саммита в Париже дал четкое понимание того, что никаких изменений в конституцию Украины относительно включения туда какого-то особого статуса не будет, это исключено", – заверил он.
Ruposters.ruвчера в 04:31
19

Синоптик дал прогноз о погоде в России зимой

Москва, 19 сентября 2020, 04:16 — REGNUM Ситуация с аномально теплой погодой, которая наблюдалась прошлые зимние месяцы не повторится в предстоящую зиму, заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
REGNUM21:16
12

Объяснена дороговизна российских лекарств от коронавируса

Высокая стоимость российских лекарств от коронавируса объясняется большим спросом на такие препараты во всем мире, однако необходимо доказать эффективность этих средств и не позволять распространять их бесконтрольно.
Lenta.ru20:56

Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
Известиявчера в 15:18
441

Чем закончился сериал «Игра на выживание»

На протяжении всего сериала героев постоянно сталкивали друг с другом, создавая им такие условия для обитания, где вместо сильной команды на первый план выходили сильные игроки, которые в прямом смысле давили слабых.
Вокруг ТВвчера в 04:02