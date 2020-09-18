РБК: Минздраву урежут бюджет на закупку лекарств от редких болезней
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В России сократят бюджетные расходы на закупку дорогостоящих лекарств от редких заболеваний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.В источнике
С чего всё началось
Правительство сократит бюджет на закупку лекарств для редких заболеваний
Правительство сократит ассигнования по программе Минздрава «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой министерство централизованно закупает дорогостоящие лекарства для редких (орфанных) заболеваний.
РБКвчера в 02:00
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