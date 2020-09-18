Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
BFM.ru
BFM.ru

РБК: Минздраву урежут бюджет на закупку лекарств от редких болезней

В России сократят бюджетные расходы на закупку дорогостоящих лекарств от редких заболеваний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.В источнике
С чего всё началось
РБК

Правительство сократит бюджет на закупку лекарств для редких заболеваний

Правительство сократит ассигнования по программе Минздрава «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой министерство централизованно закупает дорогостоящие лекарства для редких (орфанных) заболеваний.
РБКвчера в 02:00
Официальный комментарий
Министерство финансов Российской Федерации
Минфин России отмечает, что средства на программу «14 высокозатратных нозологий» заложены в полном объёме, без сокращения финансирования.
18:52
Подробнее о событии
URA.Ru

Минфин РФ ответил на слухи об экономии на лекарствах для россиян

URA.Ruвчера в 15:17
РИА Новости

Минздраву уменьшат бюджет на закупку лекарств от редких болезней

РИА Новостивчера в 03:46
РБК

Минфин опроверг сокращение бюджета на закупку дорогостоящих лекарств

РБКвчера в 14:23
ТАСС

Минфин опроверг публикации о сокращении расходов на закупку лекарств от редких болезней

ТАССвчера в 13:19
Ведомости

Минфин опроверг планы сокращения расходов на лекарства от редких заболеваний

Ведомостивчера в 13:59
Lenta.ru

В России опровергли сокращение расходов на лекарства для редких заболеваний

Lenta.ruвчера в 14:51
Телеканал 360°

Правительство урежет бюджет на закупку препаратов от редких заболеваний

Телеканал 360°вчера в 02:41

Мэрия Москвы анонсировала «Народный каршеринг»

Мэрия Москвы анонсировала "Народный каршеринг" Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов анонсировал запуск в городе "Народного каршеринга": любой гражданин сможет сдать свой простаивающий у офиса или дома автомобиль в аренду.
Мэрия Москвы анонсировала «Народный каршеринг»
Коммерсантъвчера в 15:09
94

Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных
Взгляд.рувчера в 07:58
21

Фильм «Пугало» получил главный приз фестиваля «Кинотавр»

Лучшей актрисой на фестивале «Кинотавр» назвали Валентину Романову-Чыскыырай, исполнившую главную роль в фильме «Пугало», приз за лучшую мужскую роль получил Владимир Онохов из картины «Китобой».
RT на русскомвчера в 13:25
5

На западе Украины зрители выбирают российское телевидение — Страна.UA

Спутниковые каналы российского телевидения выбирают жители западных областей Украины и Карпат вместо цифровых каналов украинского ТВ, заявила журналист Александра Харченко 18 сентября в статье, опубликованной изданием «Страна.UA».
ИА Красная Веснавчера в 04:46
1

Суд в Польше получил ходатайство об аресте российских авиадиспетчеров

Районный суд в районе Мокотув в Варшаве получил от Генпрокуратуры республики ходатайства о назначении временного ареста для трёх российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолёта Ту-154М 10 апреля 2010 года.
RT на русскомвчера в 06:38
68

Россия возобновляет авиасообщение со странами СНГ

Открываются полеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию Россия возобновляет авиасообщение с Южной Кореей, Казахстаном, Киргизией и Белоруссией — полеты в Нур-Султан, Бишкек и Минск начнутся с 21 сентября.
Коммерсантъвчера в 14:46
334

Трамп предложил помиловать Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать Джулиана Ассанжа, если основатель WikiLeaks расскажет, кто стоял за взломом электронных писем Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году, сообщили в лондонском суде в пятницу.
Российская газетавчера в 08:48
60

Корректировка НДД принесет бюджету около 100 млрд рублей в год

"Реализация положений, предусматривающих повышение эффективности взимания налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и налога на добычу полезных ископаемых, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет около 100 млрд рублей и порядка 90 млрд рублей в год по НДПИ", - сказано в финансово-экономическом обосновании к проекту.
ТАССвчера в 09:46