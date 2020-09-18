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BFM.ru
BFM.ru

РБК: Минздраву урежут бюджет на закупку лекарств от редких болезней

В России сократят бюджетные расходы на закупку дорогостоящих лекарств от редких заболеваний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.В источнике
С чего всё началось
РБК

Правительство сократит бюджет на закупку лекарств для редких заболеваний

Правительство сократит ассигнования по программе Минздрава «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой министерство централизованно закупает дорогостоящие лекарства для редких (орфанных) заболеваний.
РБК02:00
Подробнее о событии
URA.Ru

Россия сэкономит на лечении редких болезней

URA.Ru05:13
Газета.Ru

В России уменьшат затраты на закупку препаратов для лечения редких болезней

Газета.Ru05:02
Телеканал 360°

Правительство урежет бюджет на закупку препаратов от редких заболеваний

Телеканал 360°02:41
Lenta.ru

Власти России сэкономят на лекарствах для людей

Lenta.ru03:13
Ведомости

Правительство предложило сократить расходы на лекарства от редких болезней

Ведомости03:04
РИА Новости

Минздраву уменьшат бюджет на закупку лекарств от редких болезней

РИА Новости03:46
РБК

Правительство сократит бюджет на закупку лекарств для редких заболеваний

РБК02:00

В сети появилось видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США

Недавно произошедшее крушение воздушной цели BQM-167 Skeeter, которая имитировала российскую крылатую ракету, вызвало бурный ажиотаж со стороны экспертов и американских граждан, интересующихся военной тематикой.
Что происходит06:33
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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Автор песни в поддержку Лукашенко заявил об отсутствии гонорара

Евгений Олейник, автор песни «Любимую не отдают», которую исполнили Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой и другие музыканты, рассказал РБК, что она написана в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
РБК07:08
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Суд рассмотрит дело срочника Шамсутдинова с участием присяжных

Суд будет рассматривать дело Рамиля Шамсутдинова, открывшего прошлой осенью стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, будет рассмотрено во 2-м Восточном окружном военном суде с участием присяжных заседателей.
РБК06:48
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Самолеты ВВС США «отработали» удары по военным объектам РФ

«28 августа, 4 и 14 сентября самолеты ВВС США B-52H отработали выходы на рубежи применения крылатых ракет над акваториями Черного и Азовского морей с нанесением условных ракетных ударов по объектам на территории Южного военного округа», — передает «Интерфакс» слова начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба РФ Сергея Рудского.
Известия09:41

В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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