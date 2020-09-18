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BFM.ru
BFM.ru

РБК: Минздраву урежут бюджет на закупку лекарств от редких болезней

В России сократят бюджетные расходы на закупку дорогостоящих лекарств от редких заболеваний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.В источнике
С чего всё началось
РБК

Правительство сократит бюджет на закупку лекарств для редких заболеваний

Правительство сократит ассигнования по программе Минздрава «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой министерство централизованно закупает дорогостоящие лекарства для редких (орфанных) заболеваний.
РБК02:00
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URA.Ru

Россия сэкономит на лечении редких болезней

URA.Ru05:13
Газета.Ru

В России уменьшат затраты на закупку препаратов для лечения редких болезней

Газета.Ru05:02
Телеканал 360°

Правительство урежет бюджет на закупку препаратов от редких заболеваний

Телеканал 360°02:41
Lenta.ru

Власти России сэкономят на лекарствах для людей

Lenta.ru03:13
Ведомости

Правительство предложило сократить расходы на лекарства от редких болезней

Ведомости03:04
РИА Новости

Минздраву уменьшат бюджет на закупку лекарств от редких болезней

РИА Новости03:46
РБК

Правительство сократит бюджет на закупку лекарств для редких заболеваний

РБК02:00

Лекарство от коронавируса «Арепливир» будет стоить в аптеках 12 320 рублей

Одна упаковка нового российского препарата для лечения COVID-19 «Арепливир», который Минздрав разрешил применять амбулаторно, будет стоить в рознице от 12 320 рублей, сообщил ТАСС гендиректор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.
BFM.ru08:06
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