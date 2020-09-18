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РИА Новости
РИА Новости

Минздраву уменьшат бюджет на закупку лекарств от редких болезней

Расходы на закупку лекарств для лечения редких заболеваний по программе 14 Высокозатратных нозологий снизятся в следующем году на 6,4 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2021-2023 годы, которая имеется в распоряжении РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РБК

Правительство сократит бюджет на закупку лекарств для редких заболеваний

Правительство сократит ассигнования по программе Минздрава «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой министерство централизованно закупает дорогостоящие лекарства для редких (орфанных) заболеваний.
РБК02:00
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Кабмин сократит расходы на закупку лекарств от редких заболеваний

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Минздраву уменьшат бюджет на закупку лекарств от редких болезней

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Власти России сэкономят на лекарствах для людей

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В России уменьшат затраты на закупку препаратов для лечения редких болезней

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Правительство урежет бюджет на закупку препаратов от редких заболеваний

Телеканал 360°02:41
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Правительство сократит бюджет на закупку лекарств для редких заболеваний

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Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ru02:37
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Украина исключила внесение особого статуса Донбасса в Конституцию

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Ruposters.ru04:31
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Путин наградил Медведева на юбилей орденом

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в указе.
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

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РИА Новостивчера в 10:45
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Сбившему девушку в Перми подростку заменили условный срок на реальный

Суд апелляционной инстанции приговорил юношу, насмерть сбившего на автомобиле девушку на перекрестке в Перми, к 1 году и 6 месяцам воспитательной колонии, сообщили РИА Новости в Пермском краевом суде.
РИА Новости04:50
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Юрист предупредил, что близким Навального может грозить тюрьма

Близким Алексея Навального может грозить тюремный срок, если они вывезли улики из России, зная, что на них содержится отравляющее вещество, заявил глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.
Газета.Ru02:45
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