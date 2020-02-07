Экономика

Газета.RuГазета.RuРБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG. Она добавила, что доход Мишустиной за период с 2010 по 2013 годы составил $11,55 млн.
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с чего всё началось

Управляющий партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина

Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.
РБКвчера в 16:01

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Управляющий партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина

РБКвчера в 16:01

РБК: Мишустин заработал в UFG за 2009 год около 79 млн рублей

ТАССвчера в 17:17

Страсти по трасту Мишустина: откуда капиталы у семьи премьера

Московский Комсомолецвчера в 17:01

РБК узнал размер заработка премьер-министра Мишустина до прихода в правительство

URA.Ruвчера в 16:47

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

Газета.Ruвчера в 16:37

Мишустину дали характеристику

Lenta.ruвчера в 19:45

В UFG рассказали об отсутствии конфликта интересов Мишустина и компании

Известиявчера в 18:00
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Армия и оружие

В Сирии во время ударов Израиля едва не был сбит пассажирский лайнер

Во время ударов самолетов Израиля по Дамаску в ночь на четверг под огонь системы ПВО мог попасть пассажирский лайнер.
Российская газета вчера в 23:25
Футбол

Гвардиола назвал самое болезненное поражение в своей карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вспомнил о самом болезненном поражении в своём тренерской карьере.
Евро-футбол.ру вчера в 06:46
Здоровье

Врач определил идеальное для здоровья количество секса

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Газета.Ru вчера в 06:41
Политика

Путин освободил от должностей четырех генералов

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов.
РБК вчера в 11:45
Политика

Трамп и Си Цзиньпин обсудили борьбу с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп 7 февраля провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросу мер по предотвращению распространения коронавируса.
Известия вчера в 23:54
Культура

RTVI упрекнул Первый канал в плагиате нового шоу Собчак

Экономика сегодня вчера в 22:58
Общество

Момент истины настал. Лукашенко летит к Путину обсуждать нефть

Президент Белоруссии обсудит с Владимиром Путиным поставки углеводородов, растущие цены и застопорившуюся интеграцию.
РИА Новости 00:00
Здоровье

В Китае у новорожденного впервые обнаружен коронавирус

По словам доктора Цзэна, мать новорожденного была инфицирована коронавирусом, поэтому ребенка у нее забрали сразу же после рождения.
Российская газета вчера в 17:40
Происшествия

В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека

В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Газета.Ru 05 февраля в 07:43
Спорт

Глава РУСАДА Ганус рассказал об угрозах в России

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, что получал угрозы в России, передает Washington Post.
Газета.Ru вчера в 13:40
Политика

Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:31
Футбол

«Реал Сосьедад» выбил мадридский «Реал» из Кубка Испании

Мадридский "Реал" в четвертьфинале Кубка Испании по футболу на своем поле уступил клубу "Реал Сосьедад" - 3:4.
Российская газета вчера в 15:51
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru вчера в 14:08
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом в российской истории

Комедия "Холоп", снятая режиссером Климом Шипенко, стала самым кассовым отечественным фильмом в новейшей российской истории, обогнав по размерам кассовых сборов предыдущего рекордсмена – картину "Движение вверх".
Труд 04 февраля в 16:14
Технологии

Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян

В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Газета.Ru вчера в 15:24
Политика

Президент России назначил нового главу Следственного комитета РТ

Московский Комсомолец вчера в 11:30
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о привлечении родителя, живущего отдельно от ребенка после развода, к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего.
РИА Новости вчера в 09:55
Здоровье

Число умерших от коронавируса в Китае возросло до 636

В Пекине (274 случая заражения) умер один человек.
ТАСС вчера в 18:20
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК вчера в 16:45
Здоровье

В Воронеже при внематочной беременности родился здоровый ребенок

Обозреватель Врн 05 февраля в 00:01
Шоу-бизнес

Петросян раскрыл размер своей пенсии

Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
URA.Ru 05 февраля в 10:01
Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru вчера в 01:22
Общество

Вице-губернатор Новосибирской области уходит в отставку

Вице-губернатор Новосибирской области Андрей Жуков, который курировал региональное министерство науки, уходит в отставку.
РБК Новосибирск вчера в 23:52
Общество

У коррупционеров начнут массово отбирать недвижимость в Британии

Принятое Лондонским судом решение по имуществу Замиры Гаджиевой, жены бывшего главы Международного банка Азербайджана (МБА), создает важный прецедент: теперь могут ускориться дела и по российским высокопоставленным чиновникам, которых могут лишить недвижимости, купленной в столице Великобритании на средства, происхождение которых они объяснить не в состоянии.
Независимая газета вчера в 12:30
Общество

Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Российская газета вчера в 04:53
Армия и оружие

Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео

Министерство обороны России продемонстрировало использование тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А («Солнцепек»).
Lenta.ru 04 февраля в 10:44
Здоровье

Шесть клиник получили новое лабораторное оборудование

В шести столичных клиниках оборудовали гистохимические лаборатории для диагностики рака по новому стандарту, сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 23:00
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 получит оперативную память LPDDR5

Уже подтверждено, что Xiaomi Mi 10 станет одним из первых аппаратов с новейшей технологией оперативной памяти.
MobiDevices вчера в 05:37
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Газета.Ru вчера в 05:54
Политика

Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Накануне советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры в отношении российской "Роснефти", если она не изменит свою политику в отношении Венесуэлы.
РИА Новости вчера в 17:34
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