РБК: Moet Hennessy остановил поставки шампанского в Россию
Зарубежный производитель алкогольной продукции Moet Hennessy направил российским партнёрам письмо с решением о прекращении поставок шампанского в Россию на неопределённый срок. Об этом информирует РБК со ссылкой на письмо.В источнике
Как сообщает компания, мезоны (производители шампанского) «не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка». РБК направил запрос в Минфин (курирует алкогольную отрасль) и Росалкогольрегулирование.
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о стремлении Парижа к установлению более доверительных отношений между Евросоюзом (ЕС) и Россией.