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РБК: Moet Hennessy остановил поставки шампанского в Россию

Зарубежный производитель алкогольной продукции Moet Hennessy направил российским партнёрам письмо с решением о прекращении поставок шампанского в Россию на неопределённый срок. Об этом информирует РБК со ссылкой на письмо.В источнике

С чего всё началось

Moet Hennessy предупредила об остановке отгрузок шампанского в Россию

Как сообщает компания, мезоны (производители шампанского) «не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка». РБК направил запрос в Минфин (курирует алкогольную отрасль) и Росалкогольрегулирование.
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