РБК: Moet Hennessy остановил поставки шампанского в Россию
Зарубежный производитель алкогольной продукции Moet Hennessy направил российским партнёрам письмо с решением о прекращении поставок шампанского в Россию на неопределённый срок. Об этом информирует РБК со ссылкой на письмо.В источнике
С чего всё началось
Moet Hennessy предупредила об остановке отгрузок шампанского в Россию
Как сообщает компания, мезоны (производители шампанского) «не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка». РБК направил запрос в Минфин (курирует алкогольную отрасль) и Росалкогольрегулирование.
РБКвчера в 15:23