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РБК: Мосбиржа может запустить торги дирхамами

Московская биржа рассматривает вариант запуска торгов новыми валютами, в числе которых валюта Объединенных Арабских Эмиратов - дирхам.
ТАСС
Сейчас на площадке доступен обмен рубля на 10 иностранных валют: доллар США, евро, турецкая лира, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге, швейцарский франк, британский фунт, японская иена и китайский юань.
РБК
Среднесуточный объем торгов в паре доллар-рубль в апреле 2022 года составил 81,5 млрд руб., в апреле 2021 года — 242,9 млрд руб., следует из расчетов РБК на основе данных Мосбиржи.
РБК
Отмечается, что резкое сокращение объема торгов связано с запретом на операции с российскими бумагами для нерезидентов.
ТАСС

Подробнее о событии

РБК: Московская биржа может запустить торги новыми валютами, включая дирхам ОАЭ
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Мосбиржа рассмотрит запуск торгов дирхамами
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