Сейчас на площадке доступен обмен рубля на 10 иностранных валют: доллар США, евро, турецкая лира, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге, швейцарский франк, британский фунт, японская иена и китайский юань.
Отказ Финляндии от традиционной политики нейтралитета и вступление страны в НАТО было бы ошибкой, так как никаких угроз безопасности Хельсинки не существует, заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с финским коллегой Саули Ниинистё.
На одной из баз националистического полка «Азов» в Мариуполе, против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело, нашли план окружения и захвата города Новоазовска Донецкой Народной Республики с последующим выходом к российской границе.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран "Группы семи", что украинский кризис может спровоцировать глобальный голод, сообщает ТАСС.