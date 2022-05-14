Сейчас на площадке доступен обмен рубля на 10 иностранных валют: доллар США, евро, турецкая лира, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге, швейцарский франк, британский фунт, японская иена и китайский юань.
В сообщении говорится, что Ниинистё заявил Путину, «насколько фундаментально изменили обстановку в сфере безопасности Финляндии требования России в конце 2021 года, направленные на недопущение вступления стран в НАТО», а также спецоперация России на Украине.
Вашингтону «не нравятся» стратегические вооружения России, в том числе межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» и носитель беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», они настаивают на ограничении либо полном запрете их использования.