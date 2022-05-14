Финляндия и Швеция пока являются государствами-партнерами Североатлантического альянса, однако после начала российской военной операции на Украине вновь они заговорили о возможности вступления в альянс Шведская газета Expressen со ссылкой на свои источники в правительстве писала, что Стокгольм может подать заявку в понедельник, 16 мая.