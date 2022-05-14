Сейчас на площадке доступен обмен рубля на 10 иностранных валют: доллар США, евро, турецкая лира, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге, швейцарский франк, британский фунт, японская иена и китайский юань.
Обозреватель Харлан Ульман в свой статье для американской газеты The Hill подчеркивает, что страны Запада допустили ошибку, проигнорировав основной посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году.
Финляндия и Швеция пока являются государствами-партнерами Североатлантического альянса, однако после начала российской военной операции на Украине вновь они заговорили о возможности вступления в альянс Шведская газета Expressen со ссылкой на свои источники в правительстве писала, что Стокгольм может подать заявку в понедельник, 16 мая.
Утверждается, что на обнаруженной карте отмечены точки расположения сил «Азова» в Мариуполе и стрелками обозначены направления наступления на Новоазовск с дальнейшим окружением города и выходом к границе РФ.