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РБК: Мосбиржа собирается запустить торги дирхамами, драмами и сумами

Мосбиржа собирается расширить набор доступных для торгов на площадки валют, сообщает РБК
 со ссылкой на источники.
Коммерсантъ
По словам одного из собеседников, также обсуждается запуск торгов армянским драмом и узбекским сумом.
РБК
Сейчас на площадке доступен обмен рубля на 10 иностранных валют: доллар США, евро, турецкая лира, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге, швейцарский франк, британский фунт, японская иена и китайский юань.
РБК
По подсчетам РБК, среднесуточный объем торгов в паре доллар-рубль в апреле 2022 года составил 81,5 млрд руб. против 242,9 млрд руб. в апреле 2021 года.
Коммерсантъ

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