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Россия и Белоруссия договорились о схеме компенсации за налоговый маневр в нефтяной отрасли в 2019-2024 годах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Отмечается, что в качестве компенсации Москва предоставит белорусским нефтеперерабатывающим заводам обратный акциз.
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Москва и Минск договорились о схеме «компенсаций» за налоговый маневр

РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — так называемой компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.
РБК17 декабря в 23:00

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Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр

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Москва и Минск договорились о схеме «компенсаций» за налоговый маневр

РБК17 декабря в 23:00

РБК: Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр

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РБК: Москва компенсирует Минску введение налогового маневра обратным акцизом

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Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

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Газета.Ruвчера в 02:26
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На кону 1,5 млрд долларов. Беларусь и Россия договорились о компенсации за налоговый маневр?

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