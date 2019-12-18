РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — так называемой компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.

с чего всё началось

Россия и Белоруссия договорились о схеме компенсации за налоговый маневр в нефтяной отрасли в 2019-2024 годах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Отмечается, что в качестве компенсации Москва предоставит белорусским нефтеперерабатывающим заводам обратный акциз.

РБК: Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр

Политика Путин заявил, что тело Ленина остается в Мавзолее По словам президента, есть много людей, которые связывают с Лениным и коммунизмом свою судьбу и достижения советских лет: «поэтому туда лучше не забираться».

Политика Россию обязали платить Украине за Крым Верховный суд Швейцарии принял сторону «Укрнафта» в вопросе об активах компании из Украины в Крыму и обязал Российскую Федерацию выплатить возмещение из-за их потери.

Политика Путин назвал придурками инициаторов сдачи Ленинграда фашистам Президент России Владимир Путин считает, что лидеры стран, ранее входивших в СССР, совершат ошибку, если не приедут на мероприятия, посвящённые 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Политика Палата представителей США поддержала импичмент Трампа Ранее американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение о скором прекращении процедуры импичмента Трампа.

Армия и оружие Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация» Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.

Политика Миллер и Новак принимают участие в консультациях по газу в Берлине Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер принимают участие в трехсторонних консультациях по газу в Берлине, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Политика Путин высказался о мусорной проблеме в Ленобласти Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос журналиста из Ленобласти, который спросил про мусорную проблему в регионе.

Общество Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.